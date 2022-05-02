明媚風光北海岸　嘗鮮泡湯啖海產

台灣人愛泡湯，不僅秋冬適合，春夏時節透過泡湯來養生，更是現代人舒壓消暑的最好選擇，台灣最北的溫泉，就在金山！金山溫泉與陽明山溫泉可謂系出同門，都屬於大屯火山群的火成岩溫泉，同時擁有碳酸泉、硫磺泉（酸性、鹼性）、白磺以及鐵泉（海洋溫泉）4種泉質，因鄰近北海岸，部分濱海的泉水含有鹽化物，也就是所謂的鐵泉，在日本有「黃金之湯」的美譽。

新北市金山區磺港公共浴室「金銀雙湯」每逢假日單日超過300人來泡，近年來新北市府不僅改善鋪面積水、牆面美化、安裝通風設備及掛衣勾，更新設無障礙坡道貼心身障朋友；公共浴室除可免費泡湯，還可以到一旁磺港漁港及獅頭山步道健行，欣賞臺灣北海岸自然景觀；不僅如此，更可沿著臺二線至富基魚市吃海鮮，來一趟身心健康的假期之旅吧!

新北市金山區是北台灣兼具自然景觀與懷舊風情的好地方，著名的獅頭山公園三面臨海，居高遠望，是極佳的觀海地點，保留著許多原始自然生態景觀，沿著登山步道走去，可以眺望北海岸美麗海景，尤其是著名金山八景中的「燭臺雙嶼」，原本是磺港半島末端，受到海水不斷激烈地侵蝕，外形變成一對燭臺，十分特別！曾被電影取景的水尾「神秘海岸」，海天一色更是美不勝收。

走完步道，可以到全國唯一可以泡湯賞無敵海景的磺港公共浴室泡湯，舒展筋路，鬆懈登山散步的疲勞，溫泉湧出時為透明無色，泉中的鐵離子經接觸空氣氧化後呈金褐色泉質，有「黃金之湯」美譽。

目前「2022北海岸時尚藝術季」進行中與即將到來的母親節，富基魚市舉辦系列促銷活動，即日起至五月底每個週末，只要在富基漁港突堤碼頭AR展演區與AR走秀互動，拍照並上傳新北市農業局「稼日蒔光」臉書粉專頁貼文及按讚，即可獲得限量100元折價券，凡於水攤或餐廳消費滿500元均可使用，上午11點限量發放，另外在水攤或餐廳消費滿3000元、乾貨滿1000元即送北藝季限定富基漁港設計T-shirt1件，機會難得。

除此之外，富基魚市內姊妹餐廳配合母親節推出犒賞媽咪優惠套餐，含沙蝦、海瓜子、龍虎班、龍蝦三明治、龍蝦海鮮粥、花蟹、中卷、海鰻，優惠含運只要8800元；淡水漁人碼頭內魚藏餐廳也有春滿花枝季活動，即日起至5月31日，訂1萬元以上之桌宴並於6月30日前用餐完成，即贈送「泰式涼拌花枝」1份，內容超值豐富，歡迎大家趁連假來北海岸品嘗及採購各式各樣新鮮漁貨，並感受特別的時尚藝術氛圍。

新北市漁業處表示，新北市每個漁港有不同風情美景，磺港漁港特有泡湯風情及漫步獅頭山美景，富基漁港有獨特墨西哥帽造型漁市，還有各式各樣生猛活海鮮如海膽、龍蝦、帝王蟹、花枝、活魚等更是應有盡有，是母親節想好好犒賞媽咪的最佳首選!鄰近也有富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門婚紗廣場、風箏藝術園區、麟山鼻步道及石門洞等眾多景點可順道拜訪，並欣賞為期2個月美、藝、樂時尚展演，感受漁港不一樣的藝術氛圍，邀請市民朋友來嗨漁港樂生活!

相關資訊請洽：生活家事業有限公司 李小姐(02)2638-1367

春來活海鮮姊妹餐廳 江小姐(02)2698-0330

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