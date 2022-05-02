新北校園落實居家照護關懷方案　侯友宜視察景新國小示範健康、心理及學習關懷3項目

國內疫情升溫，新北市日前公布COVID-19居家照護關懷方案手冊，其中包含學生居家照護關懷項目，而教育局據此並配合中央暫停實體課程標準，推出「新北市校園 COVID-19 學生照護防疫應變計畫」。今(2)日市長侯友宜到景新國小視察校園「居家學習」學生關懷項目，包含健康、心理及學習關懷，提醒全市學校務必隨時做好因疫情暫停課程備戰。

市長侯友宜表示，學生居家照護關懷計畫包含健康、心理及學習關懷3大項目。

市長線上視訊關懷確診孩子，祝福孩子身體健康早日返校(圖/新北市政府教育局)

首先，學校健康關懷以居家學習學生為主，確診學生主要則由醫療體系照顧其健康狀況。老師每日實施線上教學時會關心學童身心健康、生活照顧及學習情形，而學校行政人員或教師會關心匡列居家學習或自主健康管理學童歷次快篩或PCR篩檢情形予以紀錄。校護將統計資料提供所在行政區衛生所進行追蹤分析，針對需要醫療照護確診的老師及學生，主動轉介通知健康照護責任醫院提供服務。

在心理關懷部分包含居家學習及確診學生，學校輔導教師及心理師以電話、視訊或利用通訊媒體等方式與師生保持聯繫，掌握身心狀況及需求，並提供專業心理輔導或諮詢服務。巿長在景新國小透過視訊關懷確診孩子，詢問是否需要幫助，孩子說自己情況很好，期待早點回到學校上課。專輔老師呂宛錡也在視訊中提供分享安心5法寶—「心情小夥伴」安定孩子的情緒(心-學習適合自己的紓壓技巧、情-理解自己的情緒反應都是正常的、小-避免接收過多覺得恐慌的訊息、夥-定時吃飯睡覺，生活規律作息、伴-聯絡親朋好友互相關心支持)。

學校社工師也針對原服務個案學生及其家庭，協助連結急難救助相關資源。學習關懷部分，教育局備妥3萬台行動載具及9千張4G門號(SIM卡)，訂定線上補課資訊設備借用注意事項，更建置單一認證親師生平台及停課不停學，學習送到家專區，提供超過110項免費的政府及民間學習資源及各種視訊教學工具、線上教學平台課程地圖，讓居家學習有充足資源。

市長到場關心學校受疫情影響停課班級進行線上教學及分流授課情況。先到因有確診學生而暫停實體課程的班級，看到任課老師在線上認真授課，特別加油打氣，感謝老師對孩子照顧。另外也到班上部分學生進行居家隔離採分流授課的班級，市長與現場同學及在家同學線上互動，提醒師生善用學習資源，運用科技打破時空界限。另外，市長肯定學校提供基本照顧服務，由家長遇照顧困難時提出申請，讓學生在上課時段能安置在學校獲得妥適照顧。

景新國小校長黃文賢表示，學校師生約800人，自己擔任總指揮角色以維持正常課程學習為最高防疫規劃。透過實體、線上教學方式落實停課不停學，針對部份班級因確診居隔而採用線上及混成教學方式，讓學生學習不間斷。

教育局表示，教育局已將「學習送到家，線上學習這樣做」各項線上資源置於新北市親師生平臺，並已要求學校再次進行線上教學演練，近期盤點好線上數位教學資源，因應疫情班級暫停課程所需。另針對疫情快速變化，已彙整學校跟家長容易產生疑義，教育局已彙整Q&A並公布在官網防疫專區(https://www.ntpc.edu.tw/home.jsp?id=6918f79d690935a2)，同時也提供最新校園防疫資訊於「新北學bar」臉書粉絲專頁上，供學校及家長隨時查閱。