「健保有愛，送暖到新北」運用愛心基金代百戶弱勢清償欠費

新北市政府與中央健康保險署於2日共同召開「 健保有愛，送暖到新北」記者會，透過雙方攜手合作， 由新北市提報弱勢家戶名單予健保署審核， 運用愛心基金協助新北市94戶139位弱勢民眾得以清償健保費逾 298萬元，使得弱勢民眾能夠安心的就醫，免除被鎖卡的焦慮。

記者會由新北市副市長謝政達、健保署長李伯璋共同主持， 並邀捐款者代表李翠華女士，以及熱心公益的團體， 包含新北市總工會理事長黃文祥、木工業職業工會理事長周炎煌、 職業總工會理事長游麗玉、醫師公會理事長顏鴻順等， 見證來自各方的愛心捐款，透過私公部門的合作機制， 讓更多弱勢民眾受到實質的保障及關懷。

健保署長李伯璋表示，愛心基金成立超過20多年， 集結社會善心人士的捐贈，迄今已協助超過2,200個弱勢家庭， 超過4,770人受惠，補助金額高達5,000多萬元。

李伯璋表示， 健保署主要任務是在投保者民眾的權益與醫療院所的給付間取得平衡 ，過去有所謂的「鎖卡」問題，但健保署針對弱勢者可以申請分期、 無息申貸等，若是家境真正困難者，包括具中(低) 收資格且獨自扶養未成年子女、 家中成員遭逢重大變故而有經濟困難者， 只要縣市政府提報經審核通過者，即能用愛心專戶協助清償。 去年新北市民共有94戶、139人受惠，最小受助者1歲， 最大受助者71歲。

93年國中退休的李翠華老師表示， 她的先生去年因腦梗塞住院治療，幸好有健保制度， 否則可能要賣房子支付醫療費。為了健保的永續制度， 她特別上網搜尋「健保捐款」，發現可以透過網路銀行捐款， 從那時起，她每月持續捐款，希望健保制度永續發展， 可以照顧更多人。

新北市副市長謝政達表示，感謝健保署成立愛心基金協助弱勢民眾， 像全國牙醫師公會昨（1）日捐款666萬元， 其中新北市牙醫師公會捐贈60萬元，指定用在新北市民身上； 新北市自106年成立好日子愛心大平台以來， 已累積來自許多圓夢英雄的捐贈，就是希望集合點滴的力量， 推動善的循環，協助弱勢家庭改善生活。

社會局長張錦麗表示，新北市提報的都是社工平時服務的案家， 經審慎評估確有生計困難無力繳納保費者， 像一位家住蘆洲的林先生， 18歲時因相依為命的父親過世後獨自生活， 曾因收入不穩定而以網咖為家，由蘆洲少年福利服務中心長期關懷， 這次協助清償3萬多的保費。

張錦麗說，另名從越南來台的新住民阮女士，在丈夫過世後， 獨力撫養2名子女，經濟壓力異常沉重， 透過三重新住民家庭服務中心社工的提報， 得以清償6萬多元的保費。