美售台灣M109A6自走砲延宕•擬以海馬斯系統等替代　我國防部：審慎評估中

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國防部今天表示，M109A6自走砲軍購案因產線排擠，美方告知最快於民國115年後方可交運，並提供我包含海馬斯系統在內，其他更精準與遠程的替代方案選項，我方目前正審慎評估中。

聯合報今(5月2日) 報導，俄烏戰事對美國軍工業生產能量的影響正在浮現，美國總統拜登上任後宣布美國供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲案，美國國務院近日通知台灣的政府喊停。

根據國防部111年度預算書，軍方原預期首批8輛於2023年交運，2024及2025年各交運16輛。國防部今天發布新聞稿指出，M109A6自走砲軍購案因產線排擠，美方告知最快於民國115年後方可交運。

國防部指出，考量台澎防衛作戰精準打擊火力需求，待完成替代方案研議後，下會期將併預算案送立法院審議後執行。

相較國軍長期運用的200餘輛M109A2/A5自走砲車，M109A6具備更高的自動化程度，拜其現代化射控系統所賜，M109A6乘員能透過安全的語音及數位通訊系統解算發射數據，在60秒內發射第一發砲彈後轉移陣地，大幅強化反應及生存能力，如今延期交付，對建構不對稱戰力的重要武器造成變數。

M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲為美國砲兵部隊的主力火砲，重量約27.5噸、車長9.1公尺、車寬3.1公尺、車高3.3公尺，主要武裝配備為一門M284型155公釐/39倍徑榴砲，能夠發射M203/M203 A1型裝藥。

中央社報導，美方先前於2020年10月宣布軍售台灣11套「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS），採購經費已編列在今年預算。海馬斯多管火箭最大射程可達300公里，最大速度85公里/時，可有效執行反制作戰，且精度、機動能力都有助於精準打擊能力的發揮。