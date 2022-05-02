台灣總統府再增13人確診•包括12名憲兵　與正副總統均無接觸史

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府發言人張惇涵今天(5月2日)表示，總統府新增13名確診案例，1名為總統府員工，另外為12名憲兵，這些案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

張惇涵晚間向媒體表示，總統府新增13名確診案例，分別為1名總統府員工，其工作密切接觸者共5人，快篩皆陰性，已先行隔離。另為12名憲兵，密切接觸者共15名，快篩皆為陰性，也已先行隔離。

張惇涵說，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。

總統府上次傳出確診事件是在4月29日，當時張惇涵在官方臉書說明:

總統府新增3名確診案例，分別為1名總統府員工、1名駕駛及1名憲兵。對此，總統府說明3點如下： 一、該名總統府員工負責國會組工作，但近一週都沒有到過立法院，上一次去立法院是4月20日。 其工作密切接觸者共3人，其中1名近期未曾到過立院，1名最近一次到過立院是4月21日，1名則是4月25日。這3名密切接觸者快篩皆為陰性，已先行隔離。 二、確診駕駛則查無工作密切接觸者，本週均無派車勤務。與憲兵同寢室密切接觸者1名，快篩陰性，已先行隔離。 三、這3名案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。

總統府官方臉書4/29同時po文指出: 為因應總統府防水修繕工程，也維護參觀民眾的安全與便利，總統府5月2-7日暫停開放。