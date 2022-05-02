【實況影片】台灣玉山5月2日午後降罕見白雪•累積高度0.5公分　32年來僅發生五次

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）玉山今天(5月2日) 午後降下五月雪，積雪0.5公分。中央氣象局指出，玉山5月降雪的確不常見，自1990年以來，包含今年僅5次；史上玉山5月最晚降雪的日期要回溯到1955年5月31日。

氣象局表示，玉山於下午1時30分起下雪至下午2時止，累積降雪0.5公分；截至下午2時5分，南投縣信義鄉玉山北峰測得最低溫為攝氏1.3度。

根據玉山國家公園官網，園區內海拔3500公尺以上地區，年平均溫為5.9度，雪期由12月至翌年4月，惟降雪日不多；海拔2500公尺以上地區，年平均溫為攝氏11.3度，能否降雪，則視當年冷氣團南下頻率、強度及濕度等因素而定。

中央社引述氣象局預報員劉宇其在天氣預報記者會中說明，東北季風影響，氣溫偏涼，加上南方雲系影響水氣深厚，因此雖然溫度沒有低於零度，就讓高空雪花在還沒有融解時就落到地下，造成降雪。

劉宇其指出，就玉山降雪統計，自1990年以來，包含今年共有5次五月雪紀錄，其他年分別為1995、1997、2000、2011年；5月最晚的降雪紀錄則是出現在1955年的5月31日。

劉宇其提到，今天因為南方雲系加東北季風影響，各地偏涼，台北站清晨低溫15.1度；就五月低溫來看，前一次要回溯到2014年，同樣為15.1度，2013年則出現過14.9度；台北站5月最低溫則出現在1917年的10度。

劉宇其說，明天開始東北季風逐漸減弱，清晨各地溫度會在20度左右。