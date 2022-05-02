【必看！】自主防疫怎麼做？前台大醫林氏璧提6大原則 謹記「前4後5傳染力最高」

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台灣本土疫情朝向高峰前進，前台大感染科醫師林氏璧今（2日）發文，提出6大自主防疫原則，亦提醒有症狀「前4後5」傳染力最高，不要傳給他人，並強調往共存的路上會有滾動式調整的狀況很正常，呼籲民眾淡然處之。

林氏璧表示，在本土單日確診數持續破萬、走往高峰的狀況下，大家心裡肯定會不安，也對於中央與地方滾動式調整政策感到霧煞煞，林氏璧強調，不管政策怎麼改變，從現在開始自主防疫很重要，切勿依賴一個口令一個動作。

林氏璧提出6大自主防疫原則，並提醒民眾，不要動不動就跑去急診做PCR，也不要為了買快篩去大排長龍的排隊，因為群聚反而增加更多風險，有症狀再檢查比較有意義。

林氏璧表示，自主防疫之下，可以掌握以下6大原則以自主應變。第1點，謹記「前4後5傳染力最高」。如果你確診了，從有症狀日往前抓4天，往後抓5天，這是你最有傳染力的時間，呼吸道病毒量最高的時間段，不要傳染給其他人。

第2點，往前抓4天，還有發病5日內，通知這些你接觸過的親朋好友同事。特別是有脫下口罩面對面過的，要請他們注意自身健康。

第3點，往後抓5天，留在家中一人一室和家人分開，等候公衛人員通知。這段時間要注意自身健康狀況，看有無出現重症的警示症狀，若有出現，馬上打119就醫。而警示症狀包含喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、無發燒（體溫低於38℃）情形下心跳大於每分鐘100 次、無法進食或喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少。

林氏璧說，也可以使用血氧偵測儀監測。平時就可測一下知道自己的基準值，血氧濃度若掉到94%以下就要小心，90%以下要緊急送醫。

第4點，絕大多數的人，特別是已經打過疫苗者，不需任何治療，就能靠自身免疫力康復。隔離期間可使用止痛、退燒以及緩解症狀的藥物來減輕不適。如經過2~3天，精神上、症狀上沒有逐漸改善，高燒不退，可能也要考慮就醫。若有改善，就不需太多擔心。目前居家照護需要隔離到10天。

第5點，六十歲以上老人家建議可以減少外出，回到去年五月三級時的防疫強度。特別是沒有打疫苗的，請「躲好躲滿」。林氏璧也呼籲，還是希望老年人能考慮施打疫苗，一切都不嫌晚，僅打一劑也是有一定的防重症效果！

第6點，家有老人家和4~5歲以下幼兒，家中成員疫苗建議「打好打滿」。疫苗雖然無法完全預防感染，但感染後病毒量降的也比較快，多少還是有幫助。

林氏璧強調，不管政策怎麼改變，不管有沒有公衛人員聯絡，民眾只要掌握以上原則，並清楚「前4後5」傳染力最高，盡量不要傳給他人，以及什麼狀況要緊急送醫，就能自主應變疫情。