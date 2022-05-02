〈時評〉應勇敢、公開還 詹長權教授、葉彥伯局長...等人一個公道

一、目前，台灣每日的COVID-19確診人數，都已經增加到一萬多人以上；「超前部署」這種形容政策有遠光的響亮名詞，已不再能使用了！

二、過去一、二年期間，為圓「已經『超前部署』了」之說，因此，對於與政策方向不一致、深怕影響到民心的所有專家／學者之意見與說法，幾乎全部無法為執政團隊所接受！

三、回想二年前，公認認真負責的「彰化縣衛生局葉彥伯局長」與當時的「台灣大學公共衛生學院 詹長權院長」合作「血清抗體檢測」落實學術與「社區感染」之實情調查計劃，竟然被當時的衛福部認為不合法，並揚言罰款，最後，迫使計劃停止，使得台灣失去掌握COVID-19社區傳播網絡的先機。

學術機構當時也沒有站在學術獨立自由的立場聲援他們二位，讓兩年來的科學防疫停滯不前，令人感慨！除此之外，葉局長、詹教授、等人，都被行政單位調查、被要求寫報告；甚至於，連「監察院」都列案調查，欺侮善良至此；實在令人難過！

四、目前之疫情，非常嚴峻；回想起來，若二年前，執政團隊能展現容納各方認真為台灣好的專家學者提出的意見，則或許，對於「與病毒共存」、「以篩代隔」、、等等新的無奈之政策調整、或改變，才是真正的「超前部署」！雖時機已逝，但仍應「亡羊補牢」！

五、在過去二十幾年「台灣民主化」的過程中，任何官員勇於任事、認真負責但若有小疏失能勇於認錯、道歉的，仍然是會受到尊重的！蘇貞昌院長、蔡英文總統的多次道歉，並不失格調或光采！

六、筆者認為：應勇敢、公開還 詹長權教授、葉彥伯局長、、等人一個公道！

平民明

2022.5.2