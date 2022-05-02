【紓解急診人潮】台灣指揮中心: 無症狀者快篩陽性　才可做PCR

延伸閱讀: 【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外 陳時中：政府未拉高快篩試劑價格

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）國內COVID-19疫情連續5天破萬例，醫療負載加重。為紓解急診採檢壓力，指揮中心今天（５月２日）提醒，無症狀者需快篩陽性，始可採檢PCR檢測；居隔居檢者另依相關篩檢規定辦理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，為避免大量民眾前往醫院急診篩檢造成急診壅塞，影響重症醫療量能，已規劃相關因應措施，由各地方政府及醫療機構配合辦理。

陳時中說，

1. 希望各地方政府依轄區疫情狀況增加開設社區篩檢站，擴大服務量能。

2. 急救責任醫院建議開設防疫發燒門診分流病人，提供輕症或無症狀但家用抗原快篩陽性的民眾相關評估採檢與診療服務。

3. 針對無症狀者，需快篩陽性，始可採檢核酸PCR檢測。居隔/居檢者另依相關篩檢規定辦理。

4. 醫院啟動應變機制，服務降載並調度人力支援採檢、通報、控床等工作。

陳時中也說，指揮中心鼓勵基層診所投入提供採檢服務，擴大篩檢服務量能。

根據新聞稿，全國各縣市共開設344處社區篩檢站，另有104家專責醫院開設防疫或疫病門診，快篩陽性或有症狀的民眾至各地方政府或醫院相關網頁查詢，就近前往利用。

指揮中心強調，地方政府於設置社區篩檢站時，規劃結合基層醫師進駐，以協助判斷是否有重症的風險或徵候，必要時由護理師給予衛教，遇有快篩陽性且症狀輕微者，可直接開予症狀治療藥物，同時進行PCR檢驗。