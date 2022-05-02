各國拚共存！台大教授詹長權：台灣該放寬入境檢疫規範 達防疫、經濟雙贏

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台大公衛教授詹長權今（2日）發文，強調台灣以貿易立國強國，台灣主要貿易國和交流國都已鬆綁邊境管制，台灣宜思考跟進縮短和簡化入境檢疫措施，重塑與國際的連結，達到防疫、經濟雙贏。

全球經兩年疫情肆虐，各國近期紛紛主張「與病毒共存」，台灣雖逐步鬆綁防疫規範，但國門仍未完全向外開放，許多海外人士與國內廠商都盼望台灣能在邊境管制上做出改變，公衛專家詹長權今從確診發生率角度切入，建議台灣政府參考他國做法，讓台灣的防疫措施跟進國際「與病毒共存」的腳步。

根據詹長權，台灣的新冠肺炎過去一週以來每日平均確診發生率大約是百萬分之387，和台灣的主要貿易國和交流國的確診發生率比較，不是高出很多就是差不多。詹長權以一張統計圖說明，像是新加坡，確診發生率就達百萬分之415，歐洲也有百萬分之389，接近台灣數值，最少的則是接近百萬分之2的印尼、菲律賓和印度。

詹長權指出，政府可以考慮縮短和簡化入境檢疫措施到，和國內確診及接觸者管制鬆綁後的規定一致，和主要經貿交流國、競爭國的規定相似。大部分邊境管制鬆綁的國家，多從已經完成三劑疫苗接種且有篩檢陰性證明的國內外人士開始，是一個值得參考的作法。

此外，詹長權也說，台灣新冠肺炎每日的本土確診數也遠高於境外移入的確診數，一週以來本土確診數是境外確診數的46-113倍。而台灣是一個以國際貿易立國強國的島國，國際連結對於台灣經濟教育文化的重要性更甚於其他國家。因此政府在思考「與病毒共存」上，邊境管制措施必須調整，才能實現防疫和經濟雙贏的政策目的。

詹長權更針對「與病毒共存」上，提出他國具體做法。世界各國採取的配套措施包含，提高疫苗接種率到接近100%，提升篩檢能量讓人民方便且便宜的檢測，準備充分藥品和醫護服務能力讓有需求的人都能獲得即時醫療照顧，境內外解封讓國內和國際移動恢復正常讓經貿社會流動恢復正常，解除室外戴口罩令讓人民採用且適應新的安全防疫行為…等等。

詹長權說，這就是2022年開始，世界各國政府推行與病毒共存的新防疫政策目標，也就是在將這些經濟代價和心理衛生問題極小化的前提下，讓新冠肺炎的公共衛生風險控制在可以妥善管理的風險程度，但是不追求零風險。

詹長權強調，台灣改變入境檢疫的時候到了，兩年來的新冠大流行導致個人生活與國家經濟巨大打擊，教育和醫療的正常服務也大受影響，隨著時間推進，新防疫政策的實施有其必要性，台灣邊境管制措施必須調整才能防疫與經濟雙贏。

(圖/詹長權Facebook貼文)