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台灣單日確診陽性率創新高突破30％ 呈指數成長向高峰逼近

對照過去幾天陽性率，4月26日僅8%，27日為9%、28日13.8%、29日18.5%、30日21.7%，5月1日已經是4月26日的4倍，與前一天相比單日長幅更達8％。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/05/02 12:24
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）台灣1日單日通報確診新冠肺炎陽性率創新高，來到33.9%，和前幾天相比呈指數成長，台大兒童醫院院長黃立民表示，台灣PCR採檢量能已不足，單看這數據已沒太大意義，主要要注意社區疫情正在上升，且仍有黑數，未來陽性率將接近國外高峰約40％至50％。

根據指揮中心資料，昨日單日通報數達5萬0277起，當中有1萬7085人確診，單日通報陽性率達33.9％，而台北市七大公費篩檢站陽性率更高達49.2％。

對照過去幾天陽性率，4月26日僅8%，27日為9%、28日13.8%、29日18.5%、30日21.7%，5月1日已經是4月26日的4倍，與前一天相比單日長幅更達8％。

黃立民說，因為現在快篩方便，很多人有症狀但不一定排得到PCR，所以這只反應一部份的確診數，社區中有更多黑數，且疫情仍持續向高峰前進，按照國外經驗，單日通報確診陽性率高峰約為40至50％，我們其實已相當接近這樣數字。

不過，民眾面對篩檢也無須過度慌張，宜在確定有症狀後才進行篩檢，因為台北快篩站聚集人潮，台北市長柯文哲正直言快篩站是群聚最危險的地方。美國毒理專家招名威也在Facebook發文，表示陽性率高的情況，這麼多確診的人同時聚在快篩站，被染疫的機率會非常高，甚至比任何一個地點風險都高。
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