高嘉瑜稱德國人出門必快篩、有30元試劑？台灣駐德代表：不曾有的事

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）立委高嘉瑜日前表示德國人不分大人小孩，每天都會做快篩才出門，而台灣駐德代表謝志偉今（2日）發文說明德國防疫現況，強調「德國人出門天天篩檢」是不曾有的事，即使嚴格時期也只規定未打兩劑者搭大眾運輸工具或進入室內要快篩證明，至於試劑價格也非正確消息。

高嘉瑜4月27日在Facebook發文，針對台灣快篩亂象表達看法。她表示德國不分大人小孩幾乎每天快篩才出門，並呼籲台灣盡快進口德國30元唾液試劑。對此，不但台灣駐德代表謝志偉特別發文更正資訊，指揮中心也指出30元唾液試劑是假消息，德國的快篩價格在各賣場均價都不止30元。

謝志偉說，從過去到現在，就是不曾有過「德國人出門天天篩檢」這件事，只有一段時間政府鼓勵人民接種疫苗、管制還未解封，沒有打兩劑的德國人才需要天天篩檢才能搭公交，才能進辦公室。

謝志偉表示，2021年8月中旬，德國打了疫苗第二劑的比例約在60％左右，不打的還是不打，因此政府自8月23日起推出新制度，當時在德國需要出門作篩檢的，是沒有打兩劑的人，而不篩檢就不能搭公車、地鐵、進辦公室、餐廳、商店等，這些人佔五分之一上下的人，因此不是「德國人出門天天篩檢」。

至於一歐元以下的唾液快篩，謝志偉說「我的同仁昨天上街走訪藥局、藥妝（DM、Rossmann），我也自己去了，對不起，沒看到一歐元以下的通鼻篩劑或唾液快篩。」若價格真的要壓到一歐元以下，網路上確實是有，但不是缺貨就是得買一萬劑以上等。

對此，台灣指揮中心也表示，德國當地快篩試劑在藥局均價4.95歐元（約台幣155元）、藥妝1.95到2.5歐元（約台幣60~70元）、賣場1.7歐（約台幣60~70元）、超市1.75歐（約台幣54元）。

針對德國目前的防疫現況，謝志偉說，直到上週一開放前，口罩一直是必備的，只要是進餐廳都要戴口罩，坐定位後可取下口罩聊天、飲食，但一站起來走動如上廁所或離開餐廳，都得戴著口罩，不過現在全面解封後，就連國會開會也不需要戴口罩。

面對立委失言，謝志偉表示他相信立委應該不是故意傳播錯誤或片面的訊息，而極可能是誤讀旅德台僑給她的訊息，或該訊息本身就過於片面。

根據德國聯邦衛生部及RKI（Robert Koch Institut）數據，截至5月1日，德國已打第一劑的人口比例是77.6%，已打第二劑則為75.8%，第三劑為59.3%，已打第四劑的為4.8%。