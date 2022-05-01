台鐵五一集體休假　台灣交通部長王國材：疏運算過關但「公路不能取代鐵路」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵企業工會今天(5月1日) 發起集體休假活動，表定列車全部停駛，僅開出18班次臨時列車。交通部長王國材表示，這次疏運運量較預期差很多，或許預告跟疫情都有影響，這次算是過關。

交通部台灣鐵路管理局5月1日表定列車全部停駛，臨時機動開行18列次區間（快）車，花蓮站發車僅往台東、樹林站各1班，民眾趕在發車前上車。中央社

5月1日台鐵工會員工不加班，台東上午往南北開24班類火車，僅有37名乘客，有些班車沒有客人搭乘，平均一輛類火車不到2名乘客。中央社

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發動不加班方式集體休假，多數司機員不願意出勤，讓台鐵表定班次全部停駛，只能開出18班次臨時列車。其中台東火車站僅站長楊舜安上班，上午1區間列車從花蓮開到台東，象徵全島都有火車行駛。

另一方面台灣鐵路產業工會1日下午前往總統官邸外舉行「安全改革基層參與 總統請聽路員心聲」記者會，提出安全改革等6項訴求，呼籲政府勿漠視基層聲音(下圖)。隊伍行經中山南路時遭警方以路障人牆阻擋，台鐵工會在路口表達訴求後回凱達格蘭大道參加五一集會活動。

中央社引述台鐵局長杜微在晚間記者會中表示，今天實際出勤人力是原本的5成，也就是約2000多人出勤，但司機員只有11人執勤，因此安排18班次臨時列車，截至今天下午6時30分已開出16班次，疏運5974人，後面還有2班次的臨時列車也會如期開出，各站服務情形平順都沒有爭執或抱怨情況，明天(5月2日) 班表也會如期開出。

杜微指出，這次應變計畫中也有發現一些小缺失，包含類火車刷卡驗票機的數量、各站轉乘資訊、停駛公告等都可以更加完善；願意上班的員工相關教育訓練的頻率及強度是否可以加強等。

高鐵疏運部分，台灣高鐵總經理鄭光遠指出，高鐵運能今天可提供25萬人次，累積到下午6時運量只有6萬4000人次，跟上週日（4月24日）差不多，預估今天整體運量會比12萬人次再少一點。

憂心今天疏運狀況，幾乎整晚沒睡的交通部長王國材今天一路從台東視察回台北，他說，一直到下午就很放心，沿路看到留守員工以及公路總局都出動疏運，台鐵跟公路總局的合作也非常完整，西部城際疏運也沒問題。

王國材表示，這次整體運量較預估的差很多，沒有這麼嚴重，或許是預告或者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都有些影響，「這次算是過關。」他說，但仍有許多細節要加強，尤其類火車在國外是使用很多年的鐵路應變計畫，在颱風、天災或者鐵路大維修等狀況時，可有完善的應變計畫。

王國材指出，這次剛好把應變計畫進行演練，希望能夠繼續精進，在各種狀況下都可以使用這套計畫。

雖然這次疏運順暢，不過王國材認為，類火車疏運的時間都比鐵路多出1倍，代表公路不能取代鐵路，因此他願意跟員工持續精進各種基礎設施，包含購車等都會全力協助來提升台鐵服務水準。

王國材強調，這次應變計畫啟動順暢，不代表會用這個方式來跟工會抗衡，只是因為他身為交通部長要對疏運負責，期待能與工會對公司化理性討論，目前行政院有版本，工會也有版本，應該就這2個版本進行討論，不是直接說沒有溝通就要退回。

「公司化對我的意義就是安全。」王國材強調，太魯閣號事件讓他感受到公司化的重要，以韓國為例，公司化後事故降了很多，這也是他堅定推動的原因，台鐵過去曾有機會成功，但後來因工會抗爭無疾而終，他不願再次錯失，會全力以赴與工會溝通，尋求共識。

對於工會不排除在端午節再度發起不加班活動，王國材表示，工會版本跟行政院版本差距很小，應該就版本來討論，不希望端午節再次發生，因為這樣也是傷害台鐵的忠誠顧客，對台鐵不好。

類火車下午人潮漸增

上班台鐵人員盼旅客順利搭車

台鐵今天表定列車停駛，高雄站、新左營站改由類火車客運路線接駁，下午旅客較多，平均一班車約10多人。一名仍有上班的台鐵人員說，雖支持工會，但仍盼民眾能順利搭車。

台灣鐵路工會今天發起不加班活動，表定列車全部停駛，僅少數加班車，公路總局在台鐵高雄站及新左營站，安排類火車客運路線往屏東、台東；高雄捷運南岡山站也有1條類火車客運路線往台南。

高雄區監理所統計，截至下午3時30分，類火車客運路線0961已開出18班次，0962、0963各開10班次，0964開46班次，0965開50班次。上午許多班次不到10人搭乘，部分班次更僅1人，下午1時後旅客較多，每班次多超過10人。

高雄市區監理所也統計，截至下午3時30分，從捷運南岡山站到台南的8046支線已開出42班次，載客數528人，平均每班次載客數約13人。

中央社引述從新左營站要到屏東市區的李先生表示，到火車站才知道沒火車可搭，被引導搭乘類火車客運，但客運交通時間比火車久，有點不方便。前往台東的王小姐則說，雖然沒有火車能搭，但政府安排改搭客運，一樣能到目的地，沒有太大影響。

一名今天上班的台鐵運務人員指出，雖然自己支持工會理念，認為這次公司化過程溝通不足，也沒有提出改善安全問題的根本解方，但是因為希望民眾能順利搭到車，今天還是有到站值勤，好在過程很順利。

他也說，其實台鐵一線人員最不希望的就是犧牲民眾，希望大家搭乘客運還是有美好的旅途，也希望台鐵真的能越來越好。

台鐵停駛、客運旅客不多，高雄市區也未出現自駕車潮。據高雄市交通局統計，昨天4月30日連假第1天，進入市區車流量約8.1萬輛次，較歷次各連假前1天平均進入市區8.8萬輛次，減少約8%；離開市區車流量也由8.1萬輛次，減少為7.2萬輛次，減少約11%。推測因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾大幅減少不必要的外出活動。

台鐵5/1集體休假

工會不排除有更大動員

台鐵企業工會今天發起集體休假活動，台鐵企業工會理事長陳世杰說，就是不願意讓民眾感到困擾才會提前告知，未來若員工要求，工會不排除、也不拒絕有更大動員活動。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起集體休假活動，多數司機員不願意出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛，全台只能開出18班臨時班次。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，就是不願意造成民眾困擾，所以提早就告知民眾，雖然在新聞上支持比較少，但網路及其他國家工會都有表達支持，工會方也一直有在留意。

陳世杰說，黨團協商要到5月23日，雖然目前還沒有接到交通部要再度與工會溝通的聯繫，不過台鐵局長杜微已經有約他5月3日要談事情。

陳世杰指出，未來會看政府是不是有良善回應，大家都先坐下來談，若員工要求要有更大動員，工會不排除、也不會拒絕，但希望交通部能聽到員工聲音，做好溝通，再通過公司化條例，不要直接走到這步。

台灣鐵路產業工會1日下午前往總統官邸外舉行「安全改革基層參與 總統請聽路員心聲」記者會，員工站上街頭控訴台鐵習慣性地忽略問題，漠視基層聲音，提出安全改革等6項訴求，期盼不要再有下一個受害者。中央社