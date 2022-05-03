Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

亞洲最佳酒吧出爐！台灣6家酒吧獲選　Bar Mood奪永續大獎

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/03 09:53
(圖/Indulge Experimental Bistro Facebook)

(圖/Indulge Experimental Bistro Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)亞洲前100名酒吧名單已於近日揭曉，台灣共6家上榜，包含Indulge Experimental Bistro、Aha Saloon、Bar Mood及台南的Moonrock。

由法國品牌Perrier贊助，亞洲前100名酒吧名單分為前50名及51-100名兩梯次揭曉，今年名單包括 14 家新酒吧，和 16 個跨越不同城市的酒吧，新加坡佔 11 家酒吧成為最大贏家，全亞洲冠軍酒吧為香港Coa，第二名為新加坡Jigger&Ponny，第三名香港Argo，台北大安區的實驗創新餐酒館Indulge Experimental Bistro擠進前10名，拿下第6名好成績，成為台灣第一名。

Indulge Experimental Bistro自2017年一直為榜上前10名，創立已超過10年，評審團盛讚其極具戲劇性及想像力的茶調酒。創辦人王偉勳(Aki Wang)多次拿下世界級調酒冠軍殊榮，被餐飲業界喻為「華人雞尾酒之父」，而因應疫情團隊耗費數月籌備線上調酒課程，以24節氣為題認識經典調酒，將於近期上線。

台北的Aha Saloon獲選第24名，由3位台灣調酒冠軍共同創立，其以音樂為題的酒單深得評審心，例如以美國硬搖槍與玫瑰代表作Welcome to the Jungle為名的雞尾酒以蘇格蘭威士忌、金巴利酒、桑葚醋和芝麻籽為基底，或以美國搖滾樂歌手Lou Reed為靈感的調酒Walk on the Wild Side則使用梅斯卡爾酒、弗朗吉里科酒、椰子調配。

其他上榜的台灣酒吧包含，台北地區-第51名 Room by Le Kief、第68名 The Public House、第86名 HiBoRu、第89名 Bar Mood，及台南第91名 Moonrock；Bar Mood 獲「Ketel One Sustainable Bar」，成為許多台北新場域的典範。

詳情請前往官網查詢，現在一起來看完整名單吧！

亞洲最佳酒吧出爐！台灣6家酒吧獲選　Bar Mood奪永續大獎

亞洲最佳酒吧出爐！台灣6家酒吧獲選　Bar Mood奪永續大獎
Indulge Experimental Bistro
亞洲
酒吧
Aha Saloon
Bar Mood
Moonrock
台南
Room by Le Kief
The Public House
HiBoRu

相關新聞

美國總統拜登5月20至24日訪日韓•上任後首度亞洲行　另將與澳、日、印召開「四方安全對話」
美國總統拜登5月20至24日訪日韓•上任後首度亞洲行　另將與澳、日、印召開「四方安全對話」
2022/04/28 11:41
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
2022/04/22 11:13
博鰲論壇21日開幕式 習近平連兩年視訊演說
博鰲論壇21日開幕式 習近平連兩年視訊演說
2022/04/20 11:45
〈財經主筆室〉港股首季IPO募資大減九成　亞洲金融中心地位不保？
〈財經主筆室〉港股首季IPO募資大減九成　亞洲金融中心地位不保？
2022/04/18 23:10
台北+270！確診者足跡公布　中山區同志酒吧、阜杭豆漿入列
台北+270！確診者足跡公布　中山區同志酒吧、阜杭豆漿入列
2022/04/18 17:55

更新時間 : 2022-05-03 10:48 GMT+08:00

最受歡迎

別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5.1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5.1全線通車一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
【累計15萬】台灣5/2新增17858確診•含17801本土57境外　陳時中：政府未拉高快篩試劑價格
新北居家照護關懷中心專線志工勤前教育 侯友宜鼓勵：新北守住、全國就能守住
新北居家照護關懷中心專線志工勤前教育 侯友宜鼓勵：新北守住、全國就能守住
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新視訊診療、「3+4」隔離檢疫、確診因應措施　
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中