亞洲最佳酒吧出爐！台灣6家酒吧獲選　Bar Mood奪永續大獎

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)亞洲前100名酒吧名單已於近日揭曉,台灣共6家上榜,包含Indulge Experimental Bistro、Aha Saloon、Bar Mood及台南的Moonrock。

由法國品牌Perrier贊助,亞洲前100名酒吧名單分為前50名及51-100名兩梯次揭曉,今年名單包括 14 家新酒吧,和 16 個跨越不同城市的酒吧,新加坡佔 11 家酒吧成為最大贏家,全亞洲冠軍酒吧為香港Coa,第二名為新加坡Jigger&Ponny,第三名香港Argo,台北大安區的實驗創新餐酒館Indulge Experimental Bistro擠進前10名,拿下第6名好成績,成為台灣第一名。

Indulge Experimental Bistro自2017年一直為榜上前10名,創立已超過10年,評審團盛讚其極具戲劇性及想像力的茶調酒。創辦人王偉勳(Aki Wang)多次拿下世界級調酒冠軍殊榮,被餐飲業界喻為「華人雞尾酒之父」,而因應疫情團隊耗費數月籌備線上調酒課程,以24節氣為題認識經典調酒,將於近期上線。

台北的Aha Saloon獲選第24名,由3位台灣調酒冠軍共同創立,其以音樂為題的酒單深得評審心,例如以美國硬搖槍與玫瑰代表作Welcome to the Jungle為名的雞尾酒以蘇格蘭威士忌、金巴利酒、桑葚醋和芝麻籽為基底,或以美國搖滾樂歌手Lou Reed為靈感的調酒Walk on the Wild Side則使用梅斯卡爾酒、弗朗吉里科酒、椰子調配。

其他上榜的台灣酒吧包含,台北地區-第51名 Room by Le Kief、第68名 The Public House、第86名 HiBoRu、第89名 Bar Mood,及台南第91名 Moonrock;Bar Mood 獲「Ketel One Sustainable Bar」,成為許多台北新場域的典範。

詳情請前往官網查詢,現在一起來看完整名單吧!