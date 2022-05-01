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新加坡電競大廠Razer推出最新Soundbar　台灣Game休閒館獨家開賣

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/01 16:35
Razer Leviathan V2(圖/Razer)

Razer Leviathan V2(圖/Razer)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)全球領先的玩家生活潮流品牌Razer™ 推出最新電腦 Soundbar - Razer Leviathan V2，提供清晰無比的音訊，在桌面上實現更加精緻、更具臨場感的聆聽體驗，自即日起Game休閒館獨家首賣。

全新Leviathan V2 搭載 2 顆全音域驅動單體、2 顆被動輻射器、2 顆高音喇叭，以及 1 顆向下反射式重低音揚聲器，呈現清脆、清晰的高音和低沉震撼的低音，升級你的娛樂聽覺饗宴。多驅動單體電腦 Sound Bar 專為提供全音域和高傳真音訊所設計，能打造真實的音場，確保清晰呈現每場遊戲和電影的對話內容，並為懸疑動作場面和音樂原聲帶提供撼動人心的低音。

Razer Leviathan V2 採用THX® Spatial Audio進階 7.1 聲道環繞音效，提供連結電腦時更精準的聲音定位音訊，打造身歷其境的娛樂體驗。Razer Leviathan V2 升級搭載 Razer Chroma RGB 功能，喇叭上有 18 個發光區域，玩家能更進一步強化身歷其境的遊戲體驗，並可利用全 RGB 自訂功能，使用無數種組合創造遊戲內動態燈光效果。

為了提供玩家更多元及方便的連線模式，Razer Leviathan V2 搭配藍牙 5.2 技術，讓玩家在切換配對裝置時能獲得穩定的連線與更高便利性，玩家可透過Razer 行動應用程式或是Razer Synapse軟體調整音效EQ或是燈光變化，讓玩家以更方便的方式，量身打造專屬自己的全新體驗。

除了精巧外型，Razer Leviathan V2 亦隨附可拆式腳墊，讓玩家可在顯示器下方將 Soundbar 調整至最合適的角度。滿足所有遊戲和娛樂需求的沉浸式逼真體驗。自即日起於Game休閒館獨家首賣，建議售價為NT$7,990，有興趣的玩家請前往網站查詢。

新加坡電競大廠Razer推出最新Soundbar　台灣Game休閒館獨家開賣
Razer Leviathan V2

新加坡電競大廠Razer推出最新Soundbar　台灣Game休閒館獨家開賣
Razer Leviathan V2

新加坡電競大廠Razer推出最新Soundbar　台灣Game休閒館獨家開賣
藍牙 5.2 技術讓玩家在切換配對裝置時，能獲得穩定的連線與更高便利性，可透過Razer 行動應用程式或Razer Synapse軟體調整音效EQ及燈光變化。

新加坡電競大廠Razer推出最新Soundbar　台灣Game休閒館獨家開賣
Razer電競椅、藍芽耳機等打造專屬自己的全新體驗

(以上圖片由品牌提供)
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