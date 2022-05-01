台灣「王品打牙祭」21大品牌外帶享88折　用APP結帳滿500現賺100元

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣本土案例狂飆！為鼓勵民眾外帶，王品集團旗下21個品牌推「王品打牙祭」外帶活動，即日起至5月31日最高享88折優惠。

王品集團全台共有21大品牌、283家門店，均推出外帶優惠，曾創下單日熱銷破千份釜飯紀錄的「藝奇」，選用台灣冠軍馥米加入高湯炊煮，粒粒晶瑩Q彈，覆上炙燒嫩肩骰子牛；「青花驕」招牌麻辣鍋也能獨享，椒麻辛香湯底搭配美國牛培根、獨門青花椒貢丸等15種配料，在家也能有精品級的享受；新加坡米其林一星「莆田」，餐盒集合雙味海南雞、金絲麥片蝦、酥炒芋心等功夫菜。

搭配「王品瘋美食APP」結帳，除了可享最高8%瘋點數回饋，活動期間內只要於同一品牌外帶3次，每次消費發票金額滿500元，即贈100點瘋點數，1點可折抵消費1元，等於現賺100元；活動每人每日限完成1次，可用於同品牌、不同分店，例如在「夏慕尼」台北中山北、台北南昌、台北忠孝東店各外帶1次，或於「夏慕尼」板橋民生店外帶3次都適用。

另外，喜歡嘗鮮的消費者，只要在21個品牌中任選3個品牌外帶，滿500元即贈88點瘋點數；完成後挑戰第二階段任務，任選2個品牌外帶滿500元，再送100點；進入第三階段，任選2個品牌外帶滿500元，加碼送150點，所有任務挑戰成功，共可獲得338點瘋點數；三項任務可消費同品牌，如第一階段外帶「西堤」、「oh my!原燒」、「石二鍋」，第二、三階段都外帶「西堤」、「oh my!原燒」，或三階段都消費不同品牌也可以。

其他外帶折扣或優惠請詳見各品牌公告。



「藝奇」選用台灣冠軍馥米加入高湯炊煮，覆上炙燒過的嫩肩骰子牛



「西堤牛排」香煎菲力牛排套餐，搭配沙拉、濃湯、甜點等附餐超滿足



「石二鍋」經典石頭鍋搭配雪花牛，再來一杯檸檬冬瓜冰沙超享受



「夏慕尼」松露香煎菲力搭配西班牙火腿凱薩沙拉、櫻花蝦炒飯，在家用餐也很有儀式感

以上圖片由品牌提供