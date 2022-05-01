台鐵5/1勞動節停駛•中午便當仍熱銷　部分民眾反應: 味道跟以往不同?!

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台鐵表定列車今天(5月1日) 全面停駛，台鐵便當銷售數量也受到影響，不過在台北車站購買台鐵便當的民眾仍大排長龍，中午12時30分就已經完售，要等到下一個時段才有便當供應。

圖/中央社

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛。

列車停駛也影響到台鐵便當販售，原本台北車站的台鐵便當有台北鐵路餐廳以及七堵車勤服務部2個販售點，不過七堵車勤服務部受到台鐵企業工會發起不加班影響，導致表定列車停駛，無便當運送列車，因此今天休店1天。

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台北鐵路餐廳雖然有營運，但販售員坦言今天便當的量比以往還要少，因此不少口味的便當很快就已經完售。

中央社報導，根據實地觀察，購買台鐵便當排隊人龍不少，甚至一度隊伍長達100公尺，中午12時30分左右，台北車站的台鐵便當已經完售，要等下個時段才有便當可賣。

台鐵附業營運中心總經理陳文川說，雖然今天表訂沒有列車營運，但因為還有一般旅客，所以便當還是有販售，但沒有針對便當數量統計。

陳文川證實，附業營運中心也有部分員工響應不加班活動，加上列車沒有開就安排員工休息。

另外，有民眾反應今天台鐵便當的味道似乎跟以往不一樣，陳文川則回應，自己也有吃台鐵便當，味道沒有變，一樣好吃。

台鐵5/1勞動節停駛•中午便當仍熱銷 部分民眾反應: 便當味道跟以往不同?!