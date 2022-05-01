【三代公路人用命拚搏】台灣南橫5.1全線通車•一度回堵5公里　天龍飯店13年來首次客滿

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）南橫公路今天(5月1日) 全線有條件開放通行，今天一早梅山口就湧入大量遊客，綿延逾5公里的車流，排隊等待進入南橫公路。不少人從昨天傍晚就在桃源區露營過夜，準備搶頭香。

南橫公路今雖通車，最高點大關山隧道（下圖）僅單向放行，兩邊隧道口車流回堵數公里，遊客形容是「類停車場」；天龍飯店13年來首次客滿，警方疾呼注意行車安全。

圖／中央社

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南橫公路昨天(4/30) 舉行通車典，今日上午開放通行，許多重機族和遊客為了搶通車頭香，昨晚就已經進駐南橫，有的搭帳棚，有的搶住天龍飯店。

今天一早，南橫公路東段從向陽至大關山隧道口車流緩慢，在向陽路段、大關山隧道至埡口2路段大塞車，主要原因是大關山隧道單向通車，必須管制放行。

圖/google map

今天上午7時，南橫公路梅山口排隊等待進入南橫公路的車流已綿延逾5公里，除了汽車，還有不少重機也在車陣中，許多山友、車友呼朋引伴，盛況空前。

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不過由於整條道路都是重機車呼嘯而過的聲音，利稻村（上圖）民眾直喊「太跨張了」、「險象環生」，呼籲機車騎士不要亂鑽。

「在山下補貨啦」，中央社引述天龍飯店老闆娘「張姐」受訪時這樣說，心情相當愉快，她說，還沒到中午她就趕下山補貨，「這是13年來首次客滿，也是第一次補貨補得這麼急」。

她說，很多遊客都想搶頭香，昨晚客滿，都是散客，沒有遊覽車，但有3人訂房人未到，也連絡不上，只好保留房間，今晚同樣客滿，不過下午同樣有3間房還沒聯絡到房客，「5、6月目前訂房是有退有進，滾動式修正」。

天龍飯店的日與夜（上圖／下圖，中央社）

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示意圖 (google map)

桃源區當地加油站也有許多車輛排隊等著加油，業者直呼景象驚人。

六龜、桃源市區商家也湧入不少遊客。中央社引述公路總局甲仙工務段長陳正偉受訪表示，上午排隊要進入南橫的車輛真的很多，但秩序大致良好，就慢慢消化車流。

桃源區民代表會主席王正國指出，他原本要載妻子回花蓮娘家，但早上看到排隊車流實在太多，決定讓遊客先走，他延到中午左右再出發。

王正國說，南橫公路是高雄桃源區居民到花蓮最近的路，但南橫中斷10多年，只能走南迴公路到花蓮，車程要花約7個小時，如果走南橫，僅約3小時就可以到了。這條路不但對觀光、農產運輸重要，也對高雄山區居民往返花東至關重要。

高雄市警察局六龜分局表示，南橫公路今天起從梅山口至台東向陽路段有條件開放通車，但因路幅狹小，基於安全考量，不開放自行車上路。六龜分局也提醒，轄區車道規劃隨山地有高低起伏的落差，配合溪流也有多處橋樑，尤其下坡轉彎時車速過快是造成交通事故主要原因，若是長途騎自行車更是危險，呼籲大家到六龜旅遊儘量開車或騎機車。

台東縣警察局關山分局呼籲用路人，注意管制事項，每週除二、四不開放通行，其餘5天均上午7時至下午2時開放通行，但大型遊覽車、貨車禁止進入。

另外，車輛維修及加油部分於山區較為欠缺，駕駛人於上山前請檢視車況，另請遵守交通規則及現場員警的指揮，以維護行車安全。

中央社報導，南橫公路今天全線有條件開放通車，截至下午2時，從高雄梅山口或台東向陽端進入車輛共有5836輛。有不少車輛為欣賞風景違停紅線，造成回堵；工作人員也巡查發現，沿途垃圾變多。

南橫公路5月1日全線通車，從梅山口經中之關、天池到埡口，多數路段位於玉山國家公園南部園區，此處動植物、原住民人文歷史豐富，關山及南橫三山風景壯闊。上圖為塔關山玉山杜鵑。下圖為梅山地區的台灣黑熊（玉山國家公園管理處提供）中央社

南橫公路今天起全線有條件開放通車，每週除二、四不開放通行，其餘5天均上午7時至下午2時開放汽機車進入，但大型遊覽車、貨車禁止進入。

公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，至今天下午2時止，從高雄梅山口或台東向陽端進入南橫公路總車流量約5836輛，其中從梅山口進入的車輛近4000輛，下午2時起「只出不進」，並於下午5時全線淨空。

「車流量真的很大。」陳正偉說，2年前剛開放梅山口到天池時，車流量約1800輛，今天倍增，建議旅客不用趕在初期前往，否則車太多也影響旅遊品質。

陳正偉說，今天梅山口到向陽段雖然車多，但路況大致順暢，沒有車禍事故，只有一輛重機爆胎，感謝高雄、台東警力維持秩序。今天容易壅塞的地點，多是道路較狹窄的地方，還有劃紅線的路段有車輛違停，也是造成車輛回堵原因。

陳正偉還說，工作人員巡查發現，南橫公路今天垃圾量變多，工作人員在辛苦維持行車秩序之餘，還要幫忙撿垃圾，呼籲民眾千萬不要亂丟垃圾，要共同保持南橫公路的乾淨和美麗。

南橫公路通車，也吸引不少高雄市區民眾前往朝聖，根據高市交通局最新統計，4月30日及5月1日截至下午2時車流量資料，與上週六、日相比，國道10號末端北向進入大旗美地區流量各增加約10%。

交通局指出，南橫公路今天上午7時開放進入，梅山口管制站排隊等候通車車輛已排隊至桃源區復興里，六龜警分局自寶來二號橋管制車輛暫停上山，至上午10時才解除管制。下午1時許天池段車流緩慢，下午2時起禁止車輛上山。

三代公路人用命拚搏

南橫全線通車 蘇貞昌致意

讓南橫通車成為可能的「蜘蛛人」無名英雄們（上圖／下圖，中央社）

南橫公路因破損狀況不一，施工人員在工法上，顧及生態完整度，同一坍方範圍，搭配噴凝土整治工法 （白色區域）與植生基材整治工法（黃色區域），混合進行。 （甲仙工務段提供） 中央社

歷經近13年修復的南橫公路5月1日有條件通車，行政院長蘇貞昌4/30在通車典禮分享，當年因公殉職段長蘇進涇不但兒子、孫女都是公路人，且都為南橫付出，「三代人用命、用青春付出。」

交通部公路總局4/30上午10時25分起在高雄天池跟台東埡口兩會場同步視訊舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」(下圖)，兩地參加者除了行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、高雄市長陳其邁和市府團隊外，還有諸多民代跟協力廠商、工程人員也出席見證歷史性一刻。

蘇貞昌出席天池會場典禮前，也先在下車後祭拜犧牲的公路英雄，並表揚復通有功工程單位和營造商，最後兩地同步啟動復通儀式，蘇貞昌則再搭車前往埡口和眾人合影。

蘇貞昌致詞表示，自己在行政院曾發表應該「向山致敬」，南橫通車之路有太多工程人員的心血、生命、青春一吋一吋付出，令人深受感動。尤其是當年開路因公殉職的段長蘇進涇以及上百名工程人員，因此他在抵達會場前，先去祭拜這些人。

中央社引述蘇貞昌提到，蘇進涇當年因公殉職，但兒子蘇俊銘不但在甲仙工務段當工程司，以父親命名的「進涇明隧道」更是由蘇俊銘監工。且蘇進涇孫女謝燦伃也在公路總局三工處任職，「三代人用命、用青春、用努力，從打通到復通，這就是公路人的精神。」

蘇貞昌指出，大家今天能從南橫復通這件事學習到「敬天順人」，當今科技要如何對付山林都可以，但山林有一天還是會「找回來」，因此以後的規劃一定要更尊重大自然跟環保，道路才能更持久，「打通的不只是一條路，而是台灣在世界未來的路」。

陳其邁則表示，南橫復通在近13年中打通15個明隧道、23個橋梁，簡直跟電影一樣，是完成一件「不可能的任務」，也有太多感人的故事，「所有辛苦工程人員才是今天的主角」。未來南橫打通後，不僅對當地特產發展相當重要，民眾也能到埡口追風、追雪，甚至追女朋友，相信對觀光復甦一定有所幫助。

民國57年興建的南橫公路，是台灣3大橫貫公路之一，因98年的莫拉克風災導致全線中斷，歷經近13年逐段修復，終於完成最後一哩路梅山口到天池段，全線通車。

圖/中央社