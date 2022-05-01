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台灣鐵路5/1全面停駛　旅客特地前往體驗「類火車」路線

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/01 11:48
台灣鐵路5/1全面停駛　旅客特地前往體驗「類火車」路線

(來源 中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台鐵今(1)日全面停駛推出「類火車」路線應變，今日有旅客特地前往體驗。

台鐵工會發起五一勞動節集體休假不加班台鐵今(1)日全面停駛，「五一勞動節應變計畫專區」已於近日上線，提供旅客其他搭乘選擇。因不滿台鐵公司化草案未充分溝通，台鐵企業工會今日發起不加班活動僅約10名司機出勤，全台只能開出18班臨時班次，據統計，截至早上8時，已有5班臨時班次開出，疏運約200名旅客。

台鐵今日臨時列車皆為區間車或區間快車，分別由花蓮、彰化、新左營、新竹及高雄等5個機務段開出，包括6列次區間快車及12列次區間車，共18列次，詳細車次與時刻可於「台鐵五一專區」查詢。

交通部規劃12條路線的類火車，沿途停靠台鐵火車站，總共提供716班次，以台鐵區間票價收費，乘客上車前及下車後需至台鐵車站內購票或持電子票證刷卡，以台鐵區間車票價收費，電子票證還可打9折。

中央社報導，今天所有臨時班次最早出發的列車為3007車次區間快車，於清晨6時8分從彰化站發車，於上午11時37分抵達台東站，途經嘉義、台南、高雄、屏東等，住彰化市的林姓男子說，要去台中搭高鐵，他知道今天火車停駛，但就想「來看看」；有名帶著兒子的女子則說，知道火車停駛，但特地來搭3007車次「體驗」，搭單程到田中站，再由家人接回。

高鐵部分，疏運情形正常；國道客運及東部市區公車部分，各重點站整體疏運情形良好，未有大量排隊候車人潮。

台鐵相關應變改乘資訊可上官網、APP或撥打0800765888客服專線查詢。
台鐵

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