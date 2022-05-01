台灣豪華朗機工首度日本展出　「天氣好不好我們都要飛」越後妻有大地藝術節展出

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「越後妻有大地藝術節2022」於29日越後妻有里山現代美術館舉行開幕式，台灣知名藝術團隊豪華朗機工以藝術行動計畫「天氣好不好我們都要飛」參展，首度赴日展出。

越後妻有大地藝術節以3年展形式於新潟縣越後妻有地區舉辦，自2000年創辦至今成功吸引世界各地逾264萬人次造訪，本屆展覽活動因疫情延期至4月29日至11月13日舉行，共計展出333件來自世界各國的藝術家作品。

豪華朗機工展出計畫「天氣好不好我們都要飛」，由4千張圖紙掃描後製成動畫，並舉辦工作坊於越後妻有地區34所中小學校進行天氣鳥的圖紙創作，於越後妻有里山現代美術館展示，充滿童趣及想像力的畫面表達不畏疫情與困境勇往直前的精神。

藝術節總監及國際知名策展人北川富朗致詞時表示，許多海外藝術家在疫情下，仍以遠端參與方式讓作品得以順利展出。北川富朗於開幕式後，也親自為應邀出席的克羅埃西亞駐日大使Drazen Hrastic、國立新美術館館長逢坂惠理子、日本國內參展藝術家及駐日台灣文化中心主任王淑芳等人導覽展出作品。

台灣文化中心表示，近年因疫情導致跨國移動與藝文交流產生諸多限制，藝術家常無法親赴藝術節現場進行佈展或宣傳。為在日推廣台灣當代藝術多元面貌，台灣文化中心去（2021）年和日本具代表性的權威藝文媒體『美術手帖』合作辦理線上講座，邀請北川富朗與豪華朗機工成員陳乂對談進行前置宣傳；今年更由北川富朗主動邀請豪華朗機工成員張耿華與陳乂深度介紹本次參展作品、創作歷程與團隊其它類型作品，並將3部系列影片於藝術節官網公開，展現豪華朗機工的創作優勢與活力。