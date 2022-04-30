日本疫情緩和！東京、大阪確診數驟降 沖繩仍為確診比例最高地區

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）國際疫情趨緩，各國都邁向疫苗普及化、確診數下降的時期，日本近期單日通報病例也驟降，包含東京、大阪、沖繩等地都持續降低中，不過沖繩仍是最近一週每10萬人口新增染疫數最多的地方。

根據日本放送協會（NHK），日本疫情有放緩跡象，不只首都東京都單日新增確診病例時隔3個多月再度降到3000例以下的2979例、大阪府降到1114例，連近期疫情最嚴峻的沖繩縣也減少到單日867例。

雖然沖繩縣確診數降低，不過當地仍是連續36天確診比例最高的地區，高居日本各地之冠。沖繩最近一週每10萬人口中新增染疫數657.66人，再來是北海道以357.06人次之，第3名為佐賀縣341.72人。日本全境平均數為214.90人。

另外，中央社報導，根據數據，東京都到今天為止的7天平均單日新增4491.9例，是前一週平均的81.6%，持續呈現趨緩跡象，也是繼今年1月12日以來，單日新增再度降到3000例以下。

大阪府今天新增1114例確診病例，較上週六減少1998例，至今累計病例數89萬5149例，包括4946例死亡病例。至於沖繩縣今天則新增867例確診病例，較上週六銳減795例，至今累計病例數16萬976例。

日本疫情近期明顯趨緩，各地確診數下降。（圖/JHU CSSE COVID-19 Data）