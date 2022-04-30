歡慶母親節 JR東日本大飯店台北推出精緻饗宴獻給媽媽們

JR東日本大飯店台北歡度母親節獻上最精緻餐飲饗宴感謝辛勞的母親們，由旗下餐廳品牌「鉑麗安全日餐廳」、「HAYASE日本料理」、「凱華樓中華料理」連袂為母親節推出頂級餐點1,480元起，在這個溫馨的節慶中好好跟家人一起享用美味料理。

【鉑麗安全日餐廳】母親節五月特別菜單 自助式料理NT$1480起

由日籍主廚芦浦隆二所主持的鉑麗安全日餐廳自助式料理，整個五月份特別推出全日本自北海道、南至沖繩的各特色料理及在地美饌，是喜愛日本美食文化不可錯過的饗宴。除了日本美食經典菜單壽司、刺身、天婦羅外，還有主廚家鄉菜來自北海道的成吉思汗烤肉、石狩鍋、烤鱈場蟹、東海地區愛知縣的鰻魚飯、九州地區福岡的豚骨拉麵、沖繩知名的水雲醋等、更不可錯過各項豐盛的經典日本美食及甜點，平日一到四午晚餐每人1,480元起，假日五至日晚餐1,680元起。訂位專線：（02）7750-0934 鉑麗安全日餐廳

【HAYASE日本料理】母親節頂級懷石套餐3,000元起

來自日本仙台的日籍主廚郡司行雄於4月29日至5月8日期間推出母親節懷石料理-午餐「翡翠懐石」與晚餐「翠玉懐石」。從精緻前菜、椀物「金眼鯛茶巾」、向付「鮪魚最中餅」、母親節珠寶便當箱 -「蝦真薯覆輪卷」、「馬頭魚松苙燒」、「酥炸五彩鮑魚」，食事提供「花束壽司」及「鯛魚清湯溫面」，晚餐菜單不只前菜品項較多，還有使用秋田和牛包覆季節鮮蔬的「和牛千草鍋」…等精緻料理，讓媽媽彷彿身在日本仙台一般，舒適寫意的用餐環境中，品嚐HAYASE精緻的母親節懷石料理以及多款美味菜色，午餐套餐3,000元起，晚餐套餐4,600元起。訂位專線：（02）7750-0932 HAYASE

【凱華樓中餐廳】母親節4人感恩筵NT$8,888起

由資深主廚楊德興坐鎮的凱華樓中華料理，4月29日至5月1日、5月6日至5月8日期間，以北京宮廷菜為主題推出「凱華萱堂感恩筵」獻給最尊敬的母親。以金華火腿老母雞熬煮的高湯加上鮮蒸鮑魚、海參、干貝、魚肚、肋排等，鮮美養生的「乾隆御膳向陽盅」。特選波士頓龍蝦經油炸後加上XO醬，香氣十足的「母儀天下獻金龍」。套餐內容還有凱華樓的招牌料理御膳黃袍北京鴨、大漠奶香吮指排、黑蒜清蒸龍虎斑、松茸鴨露帝王粥及帝王蟹腸粉、紅棗黃耳燕窩盅等…等都是媽媽最愛的中式料理，母親節四人套餐8,888元起，是全家人歡度母親節又同時盡享中式多元美味的最佳選擇。訂位專線：（02）7750-0933 凱華樓中華料理

搶攻一年一度的母親節檔期，JR東日本大飯店台北主廚團隊們以精緻料理獻給大家，大大吸引母親節的消費者。JR東日本大飯店台北表示，離母親節尚有兩個多星期，雖受疫情影響但母親節大餐詢問度仍相當高，主廚團隊也火力全開提供最精緻豐盛的餐點，相當吸引人。