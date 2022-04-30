台南大員皇冠假日酒店 端午暖心送禮不能少

母親節還沒過完，端午節肉粽檔期搶先開跑，尤其疫情期間，送上粽子賀禮表達暖心問候備感溫馨，亦能凝聚家人或好友的感情，是疫情中不能缺少的應景好滋味。台南大員皇冠假日酒店屢次獲獎的彩豐樓獨創推出「紅麴蓋子頭裹蒸粽」，即日起開放預購至2022年6月2日止，粵式手法融合創意口味的裹蒸粽每顆360元，2顆優惠價699元，單筆購買6顆加贈精美保冷袋，數量有限送完為止。

台南大員皇冠假日酒店彩豐樓粵式中餐廳由香港籍主廚袁東海領軍，多次代表酒店參賽屢獲佳績。今年4月參加台南市政府觀光旅遊局舉辦的「台南米其林占星嘉年華」以蒜香脆皮雞、原蒜頭抽焗大蝦、燒拌黃魚麻婆豆腐三道菜，蟬聯3個月入選TOP10名菜殊榮。有鑑於此，在端午佳節前夕，袁主廚再秀廚藝創意，將粵式裹蒸粽與藥食同源的紅麴結合，研發出「紅麴蓋子頭裹蒸粽」，特別選用一頭豬僅有的2塊前腿蓋子肉，帶皮帶肉、肥而不膩，以紅麴、桂皮、肉桂等香料浸泡調味，悶煮約2個小時，肉質軟嫩Q彈、豐含膠質，尤其紅麴具有健脾、助消化。

蓋子肉先煮後去骨，再包入裹蒸粽內，更能提升香氣與色澤。正統的粵式裹蒸粽口味偏重、米粒較軟爛，為了符合台南人的口味喜好，加上南部人喜愛的花生，再加以調整改良成為「台式裹蒸粽」，先將長糯米洗淨浸泡一晚後，用滷汁浸泡入味，保有米粒的Q彈口感，再以荷葉夾著竹葉包裹豐富的內餡，茶花菇、干貝、鹹蛋黃等，更具鮮香入味，經過第二次蒸煮，讓米粒充分吸收餡料精華並融入荷葉與竹葉香，口感濃郁香醇、層次豐富。

彩豐樓應景推出「紅麴蓋子頭裹蒸粽」不僅提供店內品嘗，即日起開放預購至2022年6月2日止，因為口味獨特、採限量供應，且須3天期預訂，每顆360元，2顆優惠價699元，購買6顆加贈彩豐樓精美保冷袋1只，數量有限送完為止。如欲大宗訂購另有優惠，提供宅配服務，依配送地址費用另計。訂購專線：06-512-1910彩豐樓