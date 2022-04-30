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台灣華視第4度出包！誤報上海確診數、美國職棒隊徽 相關人員已請辭

舉報民眾在Facebook上發文表示，看到錯誤時還是由台視新聞台工作的朋友打電話去華視新聞部提醒，才將錯誤資訊拿下，民眾也嘲諷「不是我要找碴，（錯誤）實在是俯拾即是。」

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/04/30 20:03
華視新聞台第4度出包，不只誤植上海確診病例數字，也被民眾發現將美國職棒的球隊隊徽放錯。（圖/截圖自民眾Facebook）

華視新聞台第4度出包，不只誤植上海確診病例數字，也被民眾發現將美國職棒的球隊隊徽放錯。（圖/截圖自民眾Facebook）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣電視台華視近期不斷發生資訊誤植事件，今（30日）第4度出包，不只誤植上海確診病例數字，也被民眾發現將美國職棒的球隊隊徽放錯，華視則表示事件相關人員如編輯、製播部經理皆已請辭。

中央社報導，華視新聞台今天播報新聞時，螢幕旁的即時新聞跑馬燈出現上海單日確診「1181萬」例，然而實際數字應是「1萬181」，嚇得民眾將畫面拍起來，並致電華視新聞部提醒，才讓放了半個多小時的錯誤訊息撤下。

此外，民眾也發現今天華視播報美國職棒新聞時，將明尼蘇達雙城隊的隊徽誤植成芝加哥白襪，白襪隊隊徽也誤植成堪薩斯皇家隊。民眾因此質疑華視出包已成常態，應有人出面解決。

對此，華視表示，美國職棒隊徽誤植經查是助理導播於字幕機模版初期設定時，圖檔路徑連結不確實，導致內容資料正確，字幕機仍播出錯誤圖檔，事發後球評也緊急在節目上口頭更正。

至於新聞快訊數字錯誤，華視則說是肇因於編輯未遵循新聞SOP執行，發現錯誤後，隨即循緊急處理程序進廣告並緊急更正錯誤內容。

不過舉報民眾在Facebook上發文表示，看到錯誤時還是由台視新聞台工作的朋友打電話去華視新聞部提醒，才將錯誤資訊拿下，民眾也嘲諷「不是我要找碴，（錯誤）實在是俯拾即是。」

針對這次錯誤，華視表示此次犯錯之編輯與之前出現重大錯誤的編輯為同一人，已請辭；負責的製播部經理，也已請辭獲准。

根據中央社，華視第一次出包是20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片字幕被錯誤播出，於當天早上7時快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣；同日9時緊急製作道歉跑馬時又出包，出現錯誤的天災訊息。

當時公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳已因此請辭。華視28日召開臨時董事會，會中陳郁秀辭意甚堅，最終由董事施振榮提名鄭自隆為華視新任董事長，全員無異議通過。
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