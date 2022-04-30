長榮喊「準備好了」！預計下半年台灣國境開放 將增客運航班

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣確診人數雖持續增加，不過民眾已準備適應與病毒共存，國內隔離政策也逐漸改變，長榮航空總經理孫嘉明指出，預計飛航客運在第3季有較大的進展，他強調「長榮航空準備好了」，已規劃在下半年增加客運航班，就等國境開放。

長榮航空今（30日）與新北市政府在華山文創產業園區中7A館舉辦的「紀錄片主題展」，記者會上孫嘉明表示，中央政府鼓勵國人逐漸恢復正常生活，除了國內與疫情共存意識漲，開放國人出國旅遊也將成趨勢，整體氛圍看起來，預期客運在第3季可望有較大的進展。

孫嘉明認為，各國疫苗接種率不斷提高，包含台灣也是，再加上台灣境內居家隔離已採3＋4，各國也都開放轉機下，他希望政府也可比照國際的作法，盡快開放旅客可來台轉機。

目前很多國家都規定只要打滿三劑疫苗、PCR檢測陰性，就可免隔離入境，也包括可自由轉機，然而台灣仍然限制旅客來台轉機，孫嘉明指出，很多國外旅客都感到疑惑，紛紛打電話來問，為什麼全世界都開放了，台灣卻還不開放？

孫嘉明說，我們只能跟旅客說這是台灣政府的規定，尤其七、八月是暑假旺季，轉機客相當多，大家都希望維持正常生活、與疫情共存，國際間更是有此共識，因此希望這部分政府可以先開放。

孫嘉明也預計下半年台灣有望開放國門，他強調，長榮航空已經準備好了，只要國境開放，便可立即提供旅客飛航服務，也規劃在下半年增加客運航班，不過還是要看台灣政府的規定，並視市場的需求機動調整。

孫嘉明也提到，在疫情過後，商業需求的旅行應會減少，因為人們已經習慣透過視訊開會，不過應該會有很多人願意搭乘豪華經濟艙或商務艙，與人保持一點距離，所以商務艙應不會一下子就掉很多。

對於是否能恢復疫情前榮景，孫嘉明說，國境剛開放的時候，客運市場不會一下就恢復疫情前的榮景，這需要一點時間，但航空市場一定會復甦。