天文迷要的「金木相合」！ 台灣5/1清晨可見木星同框弦月金星

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）喜歡「夜觀天象」的全球天文迷們，《BBC》報導指出，今（30）日將迎來一大盛事，只要在晚上正確的時間往天空望去，就有機會看到金星與木星在夜空中相會的景象，台灣天文迷則有機會在5月1日清晨，看到木星及其衛星，同框弦月狀金星的奇景。

天文學上，如果從地球上看過去，兩個星體在視覺上看起來很近，甚至是合而為一，就叫做「相合」，兩岸三地又有一種更通俗的說法，稱為「連珠」。

視覺上，金星看起來會比木星亮，木星的亮度雖然只有金星的六分之一左右，這兩個星球仍是夜空中看起來最亮的星體之一，雖然金星與木星每年都會相合，不過今年會特別近，下次視覺距離再靠這麼近要等到2039年。

事實上，金星與木星的距離差了將近4.3億英里，但是因為木星較大、距離地球較遠，在視覺上看起來就像是重合了一樣，而雖然這樣的景象用肉眼就可以看見，如果有更好的望遠鏡，還有機會看到木星的衛星群，甚至是金星、木星、火星、土星四個星體連成一條線的景象。

英國大眾天文協會（SPA）太空科學家Lucie Green教授指出，這對天文學家來說是個非常值得興奮的時刻，一般大眾也可以趁機一睹這樣的天文奇觀，他推薦不太了解的人可以使用手機上的APP來尋找。

然而，除了會因為各地時間不一而有能否看得清楚的差異外，由於看到的相合地點大概會落在地平線附近而有可能會被建築物或是起伏的地形擋住，尋找沒有光害的制高點，將會是能否看到的關鍵。

根據台北市立天文館新聞稿，5月1日清晨，金星與木星接近至相距不到14角分（滿月半徑約15角分），在小望遠鏡中可以看到木星及其衛星，同框弦月狀金星的奇景。

天文館也特別指出，這幾顆行星都是天亮前東南方天空中最亮的星，相當容易辨認，其中最亮的就是白色的金星、其次為略呈黃色的木星、灰黃色的土星以及紅色的火星，在巧妙機會下形成這一系列可遇而不可求的美景，抬頭即可見，千萬別錯過！