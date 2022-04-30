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【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解

莊人祥提醒，健保署雖然有民眾投保資料，但資料可能並未及時更新，請民眾去醫院或採檢站採檢時務必留下手機，以便後續通知與作業。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/30 16:53
因應本土疫情擴大，指揮中心今（30）日宣布自確診個案自主回報疫調系統明（1）日正式啟用。（圖／指揮中心提供）

因應本土疫情擴大，指揮中心今（30）日宣布自確診個案自主回報疫調系統明（1）日正式啟用。（圖／指揮中心提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）因應本土疫情升溫，確診者自主回報疫調系統5月1日正式啟用！中央流行疫情指揮中心今（30）日公布相關流程，要求確診者應主動向衛生單位回報密切接觸者資訊，並呼籲民眾採檢須留下手機號碼，以便疾管署發送簡訊通知。以下本報將手把手教解析回報系統，讓您一次就看懂。

指揮中心發言人莊人祥表示，當民眾接獲採檢PCR陽性時，資料就會由健保署傳送到疾管署系統，疾管署會以手機簡訊通知確診者，簡訊的發送顯示門號為0911514588，發送內容「您為COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您。」

莊人祥指出，簡訊內容最後會有以BBS開頭的網址，民眾透過該連結進入填報系統，流程大約可分為四大步驟。

首先，系統會顯示需填寫「身分證或居留證後6碼驗證」，送出驗證後個人資料會以隱碼方式呈現，請民眾務必比對是正確後，繼續填答。

【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解

下一步，系統會顯示個資收集告知事項，請民眾詳細閱讀後繼續填答，並要求確診者觀察目前是否有相關症狀，其中包含兒童病例警訊表徵，以便家長對照是否需要通報送醫。

【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解

後續系統會請民眾勾選是否具「孕婦、接受血液透析者或65歲以上」高風險族群身份，衛生局將透過上述資訊評估確診者是否需送醫或到集中檢疫所。此外，系統也會引導確診者匡列身邊的密切接觸者（如發病前兩日所接觸之人），包含同住家人、同事、同學等。

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接下來是填寫確診個案線上疫調單，疫調單有4-5項資料需要民眾提供，分別為手機號碼、居住地址、職業或身分別、服務學校或公司（最多3個）以及法定代理人（或可選本人）。

【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解

確診者需填寫最早出現症狀日期或檢驗陽性日期、密切接觸者、是否有慢性疾病或懷孕等，系統也將顯示相關衛教資訊。莊人祥提醒，健保署雖然有民眾投保時填寫的資料，但資料可能並未及時更新，請民眾去醫院或採檢站採檢時務必留下手機，以便後續作業。

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更新時間 : 2022-04-30 17:10 GMT+08:00

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