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上海傳疫情受控已達「里程碑」 北京風雨欲來剉咧等

北京朝陽區居民近期被迫進行核酸檢測，並部分封鎖，當地與上海的相同點是，目前兩地的政府都沒有提出未來的防疫時間表，一切都看似即將發生卻又遙遙無期，使得北京民眾人心惶惶。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/04/30 16:39
一名上海居民正在路邊接受新冠肺炎病毒檢測。(圖/路透社)

一名上海居民正在路邊接受新冠肺炎病毒檢測。(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）上海疫情爆發後中國政府實施「清零」政策，嚴格封控城市造成民生不便、民怨大增，如今上海傳出已穩定疫情，達到清零「里程碑」，北京則面臨大量民眾開始核酸檢測的狀況，許多民眾都擔心北京成為第二個封控的對象。

外媒報導，上海週六（30日）表示，在隔離區以外沒有確診病例，這標誌著上海與新冠病毒抗爭歷程的里程碑，雖然上海官方週六的每日新聞發表會中沒有提到這件事，不社群媒體上關於上海週六零社區傳播的貼文已獲得大量討論，有超過19萬的點擊量。

不過仍有些人對上海這項里程碑表示懷疑，指出該市大多數居民都都還處在封鎖與隔離的狀態中。上海衛生當局週六表示，當地有近16,000個封閉區域，超過400萬人被要求禁止離開家門。

至於北京，當地政府目前正向民眾進行打規模核酸檢測，以積極找出確診者，而要向外搭乘大眾交通運輸工具的民眾更是要提前提出核酸檢測陰性證明。

路透社指出，北京與上海的相同點是，目前兩地的政府都沒有提出未來的防疫時間表，一切都看似即將發生卻又遙遙無期，使得北京民眾人心惶惶，擔憂未來會像上海一樣面臨封控，也有許多人已在超市搶購物資，生怕突然被關在家裡會沒東西吃。

根據BBC，北京總人口2200萬，共分為16個區，目前進行核酸檢測的區域共12個。而北京朝陽區的部分地區從周一開始進入「臨時」封鎖狀態，部分道路封閉，居民除非必要不能離開，餐館和娛樂場所停止營業，商店、超市、醫院和其他基本生活必須場所繼續開放。

根據北京市政府最新公布的數字，至4月26日下午4時，北京在25日70例感染者的基礎之上新增22例，其中確診病例21例、無症狀感染者1例。
上海
北京
疫情
清零
封控

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更新時間 : 2022-04-30 17:09 GMT+08:00

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