別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）國內疫情升溫，專治新冠肺炎染疫患者的中藥「清冠一號」受到關注，許多民眾搶買清冠一號，甚至有人當作日常防疫茶來喝，衛福部因此特別發稿澄清相關訊息疑慮，強調清冠一號是給染疫者服用，一般人喝了恐會拉肚子，作為預防性功能也僅適用於高風險的族群與對象。

衛福部中醫藥研究所近期針對網路上有關「清冠一號」流傳訊息疑慮，特別再澄清說明，回應普羅大眾對於該藥品的諸多疑問，如誰可以開立藥方？可以做為「預防」性質來使用嗎？可作為日常飲用的「防疫茶」嗎？配方是否有公開等問題。

首先，衛福部指出，並非所有藥局都有販售清冠一號，僅有衛福部中醫藥研究所授權的八家GMP中藥廠，分別為「順天堂」、「莊松榮」、「勸奉堂」、「立康」，「漢聖」、「天一」、「勝昌」與「華陀」可使用商標並製造生產清冠一號，因此民眾務必睜大眼睛，若是其他醫療院所、中藥行、藥局、藥廠或購物平台標榜有販售該藥材，都非政府授權合法的單位。

再來，衛福部表示，只有中醫師可開立清冠一號，西醫師無法取得藥品也無法開立處方。此外，清冠一號真正有效果的配方劑量比例保密和營業秘密並未公開，只有授權的藥廠知悉正確比例、採集部位、基原、指紋圖譜和製程方法。

衛福部也澄清，並非只有新冠肺炎確診者可使用清冠一號。只要中醫師診斷民眾的症狀，符合「流行性傳染性疾病」，就可以開立處方，不一定要等到民眾確診新冠肺炎後才能開立清冠一號。不過現在基於醫療量能考量，中醫師應仔細診察再開立清冠一號的處方，以免浪費資源。

衛福部強調，一般來說清冠一號不能當預防性藥材。由於清冠一號是屬於積極「治療」處方，而非「保健」茶飲，對身體體質偏虛寒的兒童、老年，或腸胃比較敏感的人，也有可能出現輕度胃悶、腹瀉、乏力的現象，喝了恐會拉肚子。因此，健康、低感染風險的民眾不宜將清冠一號當做「防疫茶」長期服用。

清冠一號若要作為預防用，只限於高風險的族群與對象，可以積極主動「預防性投藥」、立即截斷病勢。而所謂高風險族群，指得是接觸確診者後居家隔離的人、可能增加感染及疾病嚴重度的人(如：65歲以上的長者、免疫低下族群等)、高接觸風險工作者(如醫事人員、社福機構人員及其受照顧者、國際航空機組員、國際商船組員、出入境工作人員、防疫車隊駕駛、負責防疫旅宿和居家檢疫的工作人員等)、因特殊情形必要出國者等。

衛福部建議民眾，因清冠一號不可作為日常飲用的「防疫茶」，若要保健身體，可飲用衛福部朴子醫院中醫科主任李昌諴特別設計的「防疫安心茶」，民眾可以到中藥行購買藥材煮飲。配方包括黃耆3錢、黨參3錢、防風2錢、枸杞2錢、炙甘草1錢、藿香2錢、金銀花3錢、魚腥草2錢、蒲公英2錢。

李昌諴說，防疫安心茶是以預防感染及增強自身為目的進行組方設計，大人、小朋友都可以喝，一帖茶飲可以煮兩次，一共可煮2000cc，依藥材品質不同每帖價格約新台幣80至150元。