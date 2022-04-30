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4/30台灣本土+15033 3死亡18中重症 陳時中：較昨日增加25%

今日中症新增15人達到185人，中症率為0.25%；重症新增3人達21人，重症率0.03％。

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By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/30 14:22
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疫情指揮中心記者會）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增15,149例COVID-19確定病例，分別為15,033例本土個案及116例境外移入(111例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增3例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,033例本土病例，為7,282例男性、7,745例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於4月18日至4月29日，另8,108例為無症狀感染。

指揮官陳時中表示，今天的本土案例較昨日成長約25％。今年1月1日到4月29日為止，已累計74,769人無症狀感染，佔整體確診比例99.72%；今日中症新增15人達到185人，中症率為0.25%；重症新增3人達21人，重症率0.03％。

個案分布為新北市(5,797例)、臺北市(3,099例)、桃園市(2,193例)、臺中市(756例)、基隆市(715例)、高雄市(453例)、花蓮縣(329例)、宜蘭縣(320例)、臺南市(280例)、新竹縣(195例)、彰化縣(158例)、雲林縣(147例)、屏東縣(133例)、新竹市(125例)、苗栗縣(89例)、嘉義縣(79例)、臺東縣(58例)、南投縣(43例)、嘉義市(33例)、金門縣(17例)、澎湖縣(9例)及連江縣(5例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，為1例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月18日至4月25日，死亡日期介於4月23日及4月25日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為63例男性，53例女性，年齡介於10多歲至70歲多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月2日至4月30日。 陳時中指出，「境外移入人以越南居多，菲律賓也不少」。

指揮中心統計截至目前國內累計115,883例確診，865例死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
本土案例
中重症
死亡個案
本土確診

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更新時間 : 2022-04-30 15:51 GMT+08:00

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