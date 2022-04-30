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5/1台鐵全線停駛可退票 擬加開20班次臨時列車救急

乘車日在4月30日至5月2日未使用車票，於一年內至各站辦理退票，免收退票手續費。已退票者，得憑退票證明於各車站窗口申請退還退票手續費。 此外，定期票延長使用期限一日。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/30 11:09
台鐵工會發起明（1）日五一勞動節不加班，台鐵緊急擬定20班次臨時區間車因應。（圖／中央社）

台鐵工會發起明（1）日五一勞動節不加班，台鐵緊急擬定20班次臨時區間車因應。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵工會發起5月1日不加班活動獲絕大多數駕駛響應，表定列車明日全部停駛。因極少數駕駛願意配合，台鐵規劃20班次臨時列車，但實際情形仍待中午前公布。台鐵全線5月2日恢復正常行駛。

台鐵應變計劃指出，台鐵工會於111年3月23日通過「五一 勞動節不加班」表決，並發動員工提出不加班聲明， 為因應全線停駛造成的城際運輸、區域運輸及支線總共35.8萬人的需求缺口，台鐵提出以高鐵、國道客運作為城際運輸替代，捷運、市區公車、公路客運、類火車客運替代區域運輸，以及加開接駁車往乘載部分小站區間往返需求。

5/1台鐵全線停駛可退票 擬加開20班次臨時列車救急

5/1台鐵全線停駛可退票 擬加開20班次臨時列車救急

5/1台鐵全線停駛可退票 擬加開20班次臨時列車救急

(圖／翻攝自因應臺鐵工會五一勞動節不加班交通應變計畫）

此外，台鐵規劃5月1日臨時加開20班次區間車，支援花蓮、彰化、新左營、新竹及高雄等5個機務段。

中央社報導，台鐵規劃中的20班次臨時區間車車號及路線如下，然因台鐵內部消息指出，原先有加班意願的11位駕駛中，有1位因疫情被匡列為接觸者，因此最多僅有10名駕駛支援，最終消息仍待台鐵公布。

花蓮機務段：4007花蓮-樹林、4034樹林-花蓮；4018花蓮-台東、4039台東-花蓮。

彰化機務段：3007彰化-新左營、3034新左營-彰化；2185彰化-嘉義、2250嘉義-彰化。

新左營機務段：3007新左營-台東、3034台東-新左營。

新竹機務段：2151北湖-彰化、2272彰化-北湖；1114新竹-基隆、1203基隆-北湖、1186北湖-基隆、1253基隆-新竹。

高雄機務段：3154高雄-嘉義、3239嘉義-高雄、3190高雄-嘉義、3259嘉義-高雄。

根據台鐵發布資訊，乘車日在4月30日至5月2日未使用車票，於一年內至各站辦理退票，免收退票手續費。已退票者，得憑退票證明於各車站窗口申請退還退票手續費。 此外，定期票延長使用期限一日
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