蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽啟動　游錫堃籲重視及保存台灣母語

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」於26日在立法院舉行啟動記者會，游錫堃院長表示，未來20年是台灣本土語言能否繼續生存的關鍵時代。去年的顧問會議中有一決議，就是在第二屆比賽時納入本土漢詩及客語漢詩，主承辦單位言出必行，將之納進第二屆比賽。

立法院長游錫堃表示，「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」是台灣首次針對高中生舉辦的台語漢詩吟唱比賽，使許多年輕學子從漢詩吟唱中學習台語，也讓台語傳承得以向下扎根。

游錫堃指出，未來20年是台灣本土語言能否繼續生存的關鍵時代。根據聯合國教科文組織報告，台灣被列為母語滅絕危機地區，母語是自我認同的重要連結，母語推廣亟需我們的重視及保存。



義美文教基金會表示，相當感謝有機會對台灣的社會貢獻，經過去年的比賽及相關討論後，其表示亦相當支持今年比賽增加客語的部份，並期盼能有更多的年輕人一同參加，傳承台灣的傳統語言。



教育部部長潘文忠表示，第一屆比賽辦理的效果相當顯著，參賽學生的表現亦令人驚艷，因此只要透過適當的引導，學生的潛力都能夠被開發出來。

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」由立法院、教育部、文化部指導，義美文教基金會主辦，台北市信民協會承辦執行。活動主旨在於鼓勵青年學子增進母語的學習及使用機會，以深化本土語言傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術。

主辦單位表示，比賽分初賽、複賽、決賽3個階段進行，本國籍高中職或五專一至三年級在校生均可報名參賽。初賽採網路徵件報名，報名時間自4月28日至6月5日止，從中擇優40名進入複賽。

複賽7月30日在台中霧峰林家花園舉行，優選前20名進入決賽。決賽8月27日在立法院舉行，第一名可得20萬元獎學金；第二名2位，各得10萬元；第三名3位，各得5萬元；佳作，各可獲得1萬元獎學金。