Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽啟動　游錫堃籲重視及保存台灣母語

義美文教基金會期盼能有更多的年輕人一同參加，傳承台灣的傳統語言。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/29 23:11
2022蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽啟動記者會。(照片由立法院提供)

2022蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽啟動記者會。(照片由立法院提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽」於26日在立法院舉行啟動記者會，游錫堃院長表示，未來20年是台灣本土語言能否繼續生存的關鍵時代。去年的顧問會議中有一決議，就是在第二屆比賽時納入本土漢詩及客語漢詩，主承辦單位言出必行，將之納進第二屆比賽。

立法院長游錫堃表示，「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」是台灣首次針對高中生舉辦的台語漢詩吟唱比賽，使許多年輕學子從漢詩吟唱中學習台語，也讓台語傳承得以向下扎根。

游錫堃指出，未來20年是台灣本土語言能否繼續生存的關鍵時代。根據聯合國教科文組織報告，台灣被列為母語滅絕危機地區，母語是自我認同的重要連結，母語推廣亟需我們的重視及保存。

義美文教基金會表示，相當感謝有機會對台灣的社會貢獻，經過去年的比賽及相關討論後，其表示亦相當支持今年比賽增加客語的部份，並期盼能有更多的年輕人一同參加，傳承台灣的傳統語言。

教育部部長潘文忠表示，第一屆比賽辦理的效果相當顯著，參賽學生的表現亦令人驚艷，因此只要透過適當的引導，學生的潛力都能夠被開發出來。

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」由立法院、教育部、文化部指導，義美文教基金會主辦，台北市信民協會承辦執行。活動主旨在於鼓勵青年學子增進母語的學習及使用機會，以深化本土語言傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術。

主辦單位表示，比賽分初賽、複賽、決賽3個階段進行，本國籍高中職或五專一至三年級在校生均可報名參賽。初賽採網路徵件報名，報名時間自4月28日至6月5日止，從中擇優40名進入複賽。

複賽7月30日在台中霧峰林家花園舉行，優選前20名進入決賽。決賽8月27日在立法院舉行，第一名可得20萬元獎學金；第二名2位，各得10萬元；第三名3位，各得5萬元；佳作，各可獲得1萬元獎學金。
蔣渭水台語‧客語漢詩吟唱賽
蔣渭水台語漢詩吟唱賽
文化傳承

相關新聞

難分軒輊！2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽 決賽結果揭曉
難分軒輊！2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽 決賽結果揭曉
2021/10/02 15:22
誰是20萬元獎學金得主？2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽決賽 2日移師立法院
誰是20萬元獎學金得主？2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽決賽 2日移師立法院
2021/10/01 09:37
世代之聲音樂會　客家、原民文化傳承19日登場
世代之聲音樂會　客家、原民文化傳承19日登場
2018/10/15 11:31

更新時間 : 2022-04-30 00:38 GMT+08:00

最受歡迎

台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
4/28台灣本土+11353　新增5重症23中症　另有2個案死亡
4/28台灣本土+11353　新增5重症23中症　另有2個案死亡
【圖解報你知】台灣指揮中心最新「3+4」隔離、檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新「3+4」隔離、檢疫、確診因應措施　
4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31
4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
台灣「3+4」最新居隔措施怎麼計算？ 1922五大常見問題一次看
教育部最新停課標準惹議　台灣各縣市不同調
教育部最新停課標準惹議　台灣各縣市不同調
台北需要你！北市急徵防疫行政人員 月薪達36,800元
台北需要你！北市急徵防疫行政人員 月薪達36,800元
台灣「3+4」方案26日上路•首日全台9萬人居隔　27日解隔離人數6.7萬•陳時中: 不出門可不快篩
台灣「3+4」方案26日上路•首日全台9萬人居隔　27日解隔離人數6.7萬•陳時中: 不出門可不快篩