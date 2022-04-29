慕軒飯店寵愛媽媽企劃 GUSTOSO春旬賞味套餐 限時第二套半價

一年一度母親節即將到來，坐落於北市敦南林蔭大道的米其林推薦精品酒店「慕軒飯店」，GUSTOSO義大利餐廳於4月30日至5月8日雙週六日晚間時段，推出寵愛母親春旬賞味套餐2,680元+10%，只要兩人同行享第二套半價優惠，媽媽本人並贈送玫瑰氣泡酒一杯。另外，針對住房旅客，若是在4月30日至5月15日週末入住，並於FB或IG社群打卡上傳親子合照，將致贈氣泡酒兩杯，留下評論還可享續杯一次，邀請媽媽一起共度最Chill的美好微醺假期。

慕軒飯店重視每位貴賓與員工的健康安全，秉持提供最安心舒適的旅宿空間與服務，日前啟動「Hello! I’m Clean」安心防疫計畫，透過與國際知名衛生公司藝康(ECOLAB)合作培訓暨稽核作業，慕軒飯店已獲得「2022藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，強化顧客對飯店的防疫信心。

GUSTOSO義大利餐廳主廚Abraham Tsai以春天為發想主題，囊括各色具春日風味的食材，精心設計春旬賞味母親節特別套餐。首道「竹-旬-筍 青森帆立貝花園沙拉」以北義經典三色沙拉為概念，選用鮮嫩的竹筍、蘆筍與玉米筍搭配日本帆立貝與爽口朝鮮薊，淋上優雅清新的香檳油醋，酸甜開胃。湯品「奶油黑松露南瓜濃湯」義大利黑松露結合法國頂級奶油，口感香濃滑順。主食「白蘆筍燉飯」嚴選法國安茹省、直徑超過2.2公分的白蘆筍，燉煮高湯後加入燻肉、綠竹筍與義大利米熬煮，再鋪上伊比利火腿佐蛋碎，燉飯一入口滿是春天風情。主菜可選炭烤軟嫩多汁「美國純種安格斯翼板牛排」或鮮味十足「國王鮭魚海虎蝦搭蘆筍荷蘭醬汁」擇一，餐後還有主廚春季甜點饗客，搭配清爽迷人的玫瑰氣泡酒，讓媽媽盡情享受春日好滋味。

此外，針對想外帶美食的消費者，慕軒飯店將於4月25日至5月底推出「海陸總匯雙人外帶餐」3,980元，可品嘗到12盎司美國安格斯肋眼牛排、法式莫爾內焗龍蝦及起源美國紐奧良的洛克菲勒焗牡蠣四顆，搭配炭烤時蔬、手工麵包、精選湯品、主廚沙拉與甜點，輕鬆於線上商城一指點購下單，在家也能享用飯店星級美饌慶祝佳節。