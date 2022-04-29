芒果正著時!大苑子愛文芒果Double系列 4/30開賣！！

【芒果控站出來! 超過二顆以上的新鮮芒果就在這一杯!愛文芒果Double系列4/30開賣】

芒果控準備好了嗎？絕對不能錯過的加量級Double系列即將於4月30日強勢回歸囉！每年春夏最期待的水果非愛文芒果莫屬！大苑子一直以來嚴選屏東枋山枋寮、台南玉井和南化的愛文芒果製作飲品，從高人氣飲品濃郁香甜的「愛文芒果冰沙」到深受許多朋友喜愛、清爽順口的「愛文翡翠」，都是春夏時節芒果控們絕對不能夠錯過的人氣飲品。

升級再升級，一顆芒果不夠，那就來杯「愛文芒果冰沙DoubleDouble」最過癮！使用二杯以上新鮮芒果的-愛文芒果Double系列飲品，就是要讓芒果控喝好吃滿！

愛文芒果冰沙Double Double以超過兩顆新鮮芒果製作而成，一口愛文芒果冰沙一口芒果丁，滿滿的芒果，滿滿的享受！愛文翡翠Double則是針對喜歡清爽口感的朋友推出，同樣喝得到新鮮芒果丁！一款濃郁一款清爽，大苑子愛文芒果Double系列滿足大家對夏天的渴望！

【年初受到天氣因素影響！守護一整年的努力！每一顆愛文芒果都得來不易！】

今年年初，愛文芒果產量受到氣候變化的影響，與往年相比產量硬生生的減少了近五成，由於芒果花種植初期非常需要乾燥的環境，卻因碰上連日大雨，花瓣吸飽了水，開始腐爛，後又遇上烈日曝曬，日夜過大的溫差造成芒果花嚴重酥花，酥花後的芒果花，無法結果，大大影響了愛文芒果今年的產量、所負擔的成本也大大提升，因此導致愛文芒果飲品上市日期較往年延遲了1~2週。

不過芒果控們不用擔心，為了把最好的品質呈現給顧客，大苑子嚴格把關每一杯送到顧客手中的愛文芒果飲品，這也要歸功於採購人員和食品研發人員的努力和用心，採購人員從今年初開始便隨時掌握產地果物的狀況；並透過食品研發人員從3月開始進行熟度測試、果物甜度檢驗，直到愛文芒果確定已達最高標準後，才拍板定案將甜度高、香氣濃郁的在欉紅愛文芒果呈現給顧客，確保今年的愛文芒果飲品可以維持一直以來獨特的風味和新鮮好喝的口感！

【五一連假！最著時的愛文翡翠、旺來翡翠買一送一優惠券等你來兌換！】

一說到春夏最著時的水果，那當然不可以錯果芒果和鳳梨，大苑子特別於五一連假期間推出會員限定的超狂回饋！愛文翡翠、旺來翡翠買一送一優惠，每個品項各限量10,000張，只要立刻下載大苑子APP註冊成為會員，即可在APP內領取五一連假專屬買一送一優惠券！

即將進入到五月份天氣真的好熱好熱，邀請親友一起來杯涼爽順口又解渴的愛文翡翠、旺來翡翠，用買一送一優惠券一人一杯剛剛好！

【大苑子「愛文翡翠Double」x The Body Shop「芒果香氛護手霜」溫馨五月守護組合，超值優惠限時兩天開賣！】

每年四月份對大苑子來說都是非常重要的日子，因為是愛文芒果成熟的時節，是開始迎接大喝愛文芒果冰沙的日子；除此之外每年四月也是大苑子的生日月，今年更迎來了21歲的生日，因此今年大苑子特別與堅持「成分天然」、「環保精神」的The Body Shop合作，攜手推出獨家限量The Body Shop芒果香氛護手霜，此護手霜為海外限定款，台灣目前僅有提供給大苑子的顧客獨家擁有，讓芒果控們在2022年夏季不僅僅能品嘗到新鮮著時的愛文芒果飲品，還能使用獨家限定的芒果香氛護手霜滋潤雙手，輕盈的凝膠霜配方注入新鮮熱帶芒果的香味，絕對是外出包包必備！

五月份絕對是最溫馨的月份，大苑子特別推出母親節限定溫馨組合，讓顧客能夠跟著大苑子一起過母親節，送給媽媽滿滿的心意，4/30~5/1期間在大苑子APP-Juicy Store推出「愛文翡翠Double+芒果香氛護手霜」溫馨五月守護組合，限量520組限時販售；此外大苑子也將於5/7起在臉書推出母親節獨家抽獎活動，凡留言者即有機會獲得芒果香氛護手霜乙條(抽出50位幸運得主)，一起感謝媽媽一直以來用雙手保護、提攜我們長大的辛苦！