PVC食品包裝out！112年7月起禁止製造販售

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為減少聚氯乙烯（PVC）對環境及健康危害風險，環保署今（29）日公告，112年7月起禁止含PVC的食品包裝製造、輸入及販賣，違反販售每件次罰1200到6000元，製造、輸入罰6萬到30萬元。

環保署表示，淘汰「PVC食品包裝」已為國際趨勢，韓國、紐西蘭已陸續宣布實施淘汰PVC食品包裝。因PVC材質產品添加安定劑，衍生對人體健康危害疑慮。又因PVC材質不抗油溶腐蝕，而有塑化劑滲入食物中可能，導致各種暴露於PVC所產生的環境賀爾蒙作用與致癌風險。

再者，PVC廢棄後，經燃燒產生戴奧辛及重金屬，除少部分從焚化爐煙囪排出進入空氣中，更有存在於焚化爐的飛灰與底渣中，有流布污染環境之虞。

環保署說明，這次公告是依據廢棄物清理法第21條授權，訂定「限制含聚氯乙烯之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具不得製造、輸入及販賣」。

從民國112年7月1日起不得製造、輸入及販賣的食品包裝包含使用含PVC的「平板包材」、「公告應回收容器及非平板類免洗餐具裝填『食品、動物食品、飼料、乳製品、調味品、醋、鹽、食用油脂、飲料、包裝飲用水、酒、藥酒、胺基酸類及多種維他命之內服液劑』之容器商品」。

環保署補充，在上述日前已製造或輸入品不在此限，目前業者都有其他材質容器可替代裝填；屆期上路，會排定市面抽查，查獲違反者，可依廢清法對販售者每件次查獲處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，按日罰到改正為止；違反製造、輸入，則是每件次罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰，也可按日罰到改正。