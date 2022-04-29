好想出國？泰國2月打疫苗免隔離 外國遊客卻曝：想去沒那麼簡單！

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）泰國2月1日起完整接種疫苗者入境毋須隔離，盼能重振因疫情重創的觀光業，然而外媒指出，許多外國遊客抱怨泰國入境手續其實超麻煩，不但流程複雜，申請網站更極為難用，頻遭卡關的遊客只好轉向其他東南亞國家，泰國的旅遊業復甦再逢難題。

2名來自挪威的遊客向路透社表示，他們決定在全球疫情緩和時，飛往東南亞旅遊勝地泰國，享受睽違兩年第1次的出國約會，然而他們發現，進入泰國的手續竟然不可思議的繁複，他們也必須為大量的PCR檢測額外付費，最終兩人決定前往鄰近國家越南，因為那裡的入境規定更簡單，直接擄獲他們的心。

路透社指出，泰國是首批在東南亞國家主張對外國遊客開放的國家，2月1日開始完整接種疫苗者入境毋須隔離，當時成為解除邊境管制的典範國家。

然而，當其他周遭觀光大國都逐步跟進解封，繁複的入境手續卻成為阻礙泰國復甦觀光業的絆腳石，根據路透社，2022年泰國的旅遊預定量僅達到疫情爆發前的25%，已落後於新加坡和菲律賓的72%和65%。

路透社報導，許多人相當不滿申請泰國通行證的審理系統，該系統可能需要長達7天的工作天。正在泰國探親的美國人Kiran Stallone說，獲得泰國通行證不只需要疫苗接種證明，還要至少2萬美元的保險，以及當地合格酒店的預訂證明，所有文件都必須在泰國政府的網站上提交，但該網站卻很難用。

此外，網站也不會存取申請進度，每次都要重來一遍，檔案也不能以PDF檔提交，十分麻煩。而申請好的泰國通行證只能在完成申請後一週內使用，引發當地酒店業者痛批，這種規定完全沒有彈性，只會為旅客造成麻煩。

不只如此，系統只能單獨個人申請，大型旅遊團因此受挫，不斷改變的PCR證明規定也造成混亂。

路透社指出，關於申請泰國通行證的Facebook群組已激增至9萬名成員，許多即將前往泰國的旅客就航班變更、入境新規，以及申請被拒等令人沮喪的事情提出問題。

疫情爆發前，也就是2019 年，泰國的首都曼谷被評為全世界最多人前往旅遊、拜訪的城市，當年泰國迎來3990萬名遊客，而泰國今年的目標是吸引500萬至1000名萬遊客，如今卻因為通行證系統等入境手續遭到批評，影響觀光產業復甦，令當地相關產業，如飯店業相當不滿。