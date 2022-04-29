韓國與病毒共存最後一步「不用戴口罩」！候任政府表憂心

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）南韓現任政府週五（29日）表示下周一（5月2日）起將解禁口罩令，力拼與病毒共存，不過這卻與候任政府不同調，將在5月10日交接的尹錫悅政權認為，舊政府過早決定鬆綁口罩規定，對於這項決議仍持保留態度。

根據路透社，南韓4月18日取消大部分社交距離規範，包括聚會人數上限和餐廳營業時間等，25日起更將新冠疫情的傳染病等級從1級降至2級，開放電影院、大眾交通工具內飲食，29日再宣布解除戶外口罩令，不過參加50人及以上聚會等時仍須戴口罩。

面對戶外不用戴口罩的新規定，即將上任的準總統尹錫悅團隊則顯得較為保守，並與時任政府政策態度不同調，尹錫悅政府發言人表示，候任政府非常認同解禁口罩等鬆綁防疫措施，也主張讓人民的生活回歸正常，不過我們也多次強調，在這個時間點就解除戶外口罩令實在過早。

根據TVBS，尹錫悅陣營始終對寬鬆政策持保留態度，不過南韓防疫當局強調，解除社交距離措施後，疫情已受到控制，且目前全南韓5200萬名人口中，已有87%的人完整接種疫苗，65%已接種追加劑。

南韓防疫當局數據指出，週五全國通報50,568名確診個案，和三月中單日確診620,000人的高峰期相比，可以看出疫情是穩定緩和的趨勢，不過TVBS報導，南韓新政府交接委員會委員長安哲秀表示，新政府計劃根據5月下旬疫情狀況來判斷戶外是否摘口罩，因為以全世界確診數來看，南韓目前病例還是算很多。