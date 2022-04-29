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期交所：臺灣半導體30指數期貨及航運指數期貨 蓄勢待發

By 台灣英文新聞
2022/04/29 17:01

為提供市場更多元類股期貨選擇，及時掌握類股輪動交易機會，臺灣期貨交易所將推出臺灣半導體30指數期貨及航運指數期貨，二商品相關規劃及增修訂規章業獲主管機關核准，預計6月下旬掛牌上市。

臺灣晶圓代工及封裝測試皆為全球第一、IC設計為全球第二，半導體類股長期為臺股最具題材之主流類股。臺灣半導體30指數期貨交易標的為臺灣指數公司編製之臺灣全市場半導體精選30指數，係從上市、上櫃半導體類股中，篩選發行市值前30 大股票作為成分股，涵蓋臺灣半導體供應鏈上中下游各次產業龍頭股，2021年底市值及成交值分別占上市櫃整體半導體類股92.72%及99.51%，可代表臺股半導體股票整體表現。臺灣半導體30指數期貨的推出，可提供交易人有效參與臺灣半導體類股交易及避險管道，另該商品適用夜盤交易，有利交易人因應ADR國際市場行情變化操作。

另外，臺灣航運產業亦具相當國際競爭力，依國際知名海運諮詢機構Alphaliner公佈全球運力排名，我國海運主要業者如長榮、陽明等，長期市占排名全球前10名。而近期國內股票市場中，航運類股交易熱絡，為熱門話題之一，2021年航運類股票全年日均成交值及日均成交股數在臺股均名列前茅，單日成交值躍居第一，顯示航運類股交易需求強勁。航運指數期貨標的為證交所上市航運類股指數，為國內最具代表性的航運股價指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等企業，類別多元，且時有輪動，與期交所現有股價指數商品標的相關性較低，可達互補效果。

期交所此次同時推出臺灣半導體30指數期貨及航運指數期貨，除提供交易人更多選擇，亦可於類股輪動時，提供交易人即時掌握交易避險機會，為期貨市場挹注新動能。

更新時間 : 2022-04-29 18:12 GMT+08:00

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