期交所：臺灣半導體30指數期貨及航運指數期貨 蓄勢待發

為提供市場更多元類股期貨選擇，及時掌握類股輪動交易機會， 臺灣期貨交易所將推出臺灣半導體30指數期貨及航運指 數期貨，二商品相關規劃及增修訂規章業獲主管機關核准，預計6月 下旬掛牌上市。

臺灣晶圓代工及封裝測試皆為全球第一、IC設計為全球第二， 半導體類股長期為臺股最具題材之主流類股。臺灣半導體30指數期 貨交易標的為臺灣指數公司編製之臺灣全市場半導體精選30指數， 係從上市、上櫃半導體類股中，篩選發行市值前30 大股票作為成分股， 涵蓋臺灣半導體供應鏈上中下游各次產業龍頭股，2021年底市值 及成交值分別占上市櫃整體半導體類股92.72%及99.51% ，可代表臺股半導體股票整體表現。臺灣半導體30指數期貨的推出 ，可提供交易人有效參與臺灣半導體類股交易及避險管道， 另該商品適用夜盤交易，有利交易人因應ADR國際市場行情變化操 作。

另外，臺灣航運產業亦具相當國際競爭力，依國際知名海運諮詢機構 Alphaliner公佈全球運力排名，我國海運主要業者如長榮 、陽明等，長期市占排名全球前10名。而近期國內股票市場中， 航運類股交易熱絡，為熱門話題之一，2021年航運類股票全年日 均成交值及日均成交股數在臺股均名列前茅，單日成交值躍居第一， 顯示航運類股交易需求強勁。 航運指數期貨標的為證交所上市航運類股指數， 為國內最具代表性的航運股價指數，成分股涵蓋海運、 空運及陸運等企業，類別多元，且時有輪動， 與期交所現有股價指數商品標的相關性較低，可達互補效果。

期交所此次同時推出臺灣半導體30指數期貨及航運指數期貨， 除提供交易人更多選擇，亦可於類股輪動時， 提供交易人即時掌握交易避險機會，為期貨市場挹注新動能。