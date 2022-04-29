台北富邦銀行榮獲《數位銀行家》數位客戶體驗獎兩大獎項

台北富邦銀行持續推出創新金融商品與服務， 為消費者創造優質的數位服務體驗再獲國際肯定，今年繼獲得《 大都會日報（Cosmopolitan The Daily）》、《IFR Asia（國際金融評論）》、《財訊》等國內外媒體諸多獎項後， 今日再榮獲國際知名的數位金融科技專業媒體《數位銀行家（The Digital Banker）》頒發數位客戶體驗獎（Digital CX Awards）兩大獎項的肯定，包括「 傑出數位理財方案獎優選獎（Outstanding Robo Advisory Solution Highly Acclaimed）」及「傑出數位客戶體驗獎-支付暨清算整合 服務（Outstanding Digital CX–Payments and Collection Services）」，除了彰顯北富銀持續投入數位金融的決心， 亦體現北富銀經營客群和滿足客戶各種使用需求的卓越成績。

新冠肺炎疫情爆發以來，數位理財服務也呈現大幅成長的趨勢。 根據統計數據網站Statista，2021年全球數位理財服務 的總資產規模為1.8兆美元，預計至2024年將成長達3兆美元 ，年複合成長率將超過18%。為了提供消費者創新理財服務體驗與 實現普惠金融目標，北富銀於2019年與英國最大線上資產管理公 司Nutmeg攜手推出「奈米投」全球ETF數位理財服務， 以數位演算法為核心，追蹤全球資本市場的變化， 為投資者提供穩定和可持續的投資回報。ETF本身便已具備風險分 散、管理成本低、流動性佳及透明度高等優點，而北富銀「奈米投」 數位理財服務結合「Fractional Shares」獨特交易分割技術，讓投資人最低只要投入35美元 即可輕鬆獲得全球多元配置的投資組合，達到分散投資風險的效果。 截至2022年3月，北富銀「奈米投」數位理財服務「奈米1號」 的總資產規模達台幣近30億元，交易總量近台幣百億元。

北富銀持續優化和更新數位理財服務，2022年3月進一步與富邦 投信合作推出以台幣計價的「奈米2號」，讓投資者只要新台幣1, 000元起就能輕鬆投資10至15檔ETF， 不僅大幅降低投資門檻，還可發揮分散風險的效果， 讓投資組合更穩健；且「奈米2號」還提供刷卡回饋金累積達指定門 檻可從帳戶直接投入數位理財的新功能， 有助於小資族群持續培養投資理財的習慣。 北富銀藉由創新數位理財服務， 協助不同族群的投資人獲得低門檻且經過大數據演算的投資組合， 達成普惠金融的願景目標，因而獲頒「傑出數位理財方案獎優選獎」 。

此外，根據萬事達卡2021年發布的《 行動支付使用習慣調查報告》，新冠肺炎疫情使得超過75%的消費 者提升行動支付使用頻率， 且每天都會使用行動支付的重度使用者自疫情發生後提升三成， 顯示疫情發生以來行動支付的普及率持續提升。 北富銀積極發展多元的電子支付工具， 致力為消費者創造便捷的支付體驗，傾力協助台北市政府打造「智慧 城市支付平台pay.taipei」， 提供市民便利且多元的繳費管道，透過網路便可快速繳納北市超過7 8類費用，另外更結合「台北通」儲存個人化帳單資訊， 方便民眾快速進行查繳。透過「智慧城市支付平台pay. taipei」，北富銀為民眾提供零接觸、 低成本的一站式公共費用支付服務， 並協助市府整合串接行動支付業者代收及代付業務， 大幅節省支付業者與政府人力、時間與匯款成本，因而獲頒「 傑出數位客戶體驗獎-支付暨清算整合服務」。

未來北富銀將以消費者需求為核心， 持續發展結合普惠金融和場景金融的數位金融服務， 以期為消費者打造更便利優質的服務體驗， 成為數位金融服務新典範。