新北居家照護關懷中心專線志工勤前教育 侯友宜鼓勵：新北守住、全國就能守住

新北市政府為因應來勢洶洶的omicron疫情， 29日在市府大樓3樓多功能集會堂辦理居家照護關懷中心專線教育 訓練， 讓即將投入接聽電話的公務員及志工們了解照護中心提供的服務內容 。市長侯友宜到場勉勵並表示，大海嘯即將來臨， 北北基桃占全國80％，其中新北市就佔了3分之1，面對疫情， 絕對會扛起責任；只要新北守住了，全國就能守住。 新北市已訓練2波800人，未來會隨時訓練補充，動員3, 500名公務員、志工甚至退休人員，一起投入服務的行列。

新北市4月11日推出COVID-19居家照護計畫後， 全國各縣市陸續跟進，新北市居家照護分為「健康照護」與「 生活關懷」兩大部分，由10家責任醫院設置專線服務電話， 肩負民眾健康照護工作； 在29區設置區關懷中心執行十大生活關懷項目， 陪伴確診居家照護者共同度過疫情。

新北市府原在9樓設置關懷專線82591520， 每日上午9點至晚上9點，輪班接聽民眾洽詢疫情相關問題， 並透過跨專業網絡合作，即時解決居家照護者醫療與生活需求。 近期因居家檢疫、隔離人數驟增， 市府決定5月2日起移到6樓大禮堂，初期將開設100線接聽， 再視疫情變化調整。

侯友宜表示，新北市目前已有106隊、約2, 500名志工協助衛生所防疫、區公所居家照護中心支援、 社區長輩送餐，以及環境清消等工作。這次市府的服務專線， 已召募到約200位備用志工人力，未來將陸續投入服務行列。

侯友宜說，這波疫情與去年不同，去年是以清零為目標， 今年因99.6％為輕症或無症狀，因此必須保有醫院的服務量能， 以提供中重症患者醫療使用。因此居隔必須轉型， 鼓勵民眾自我居隔，以篩代隔。

自願加入服務行列的新北市樂活公益協進會理事長姜碧珠表示， 協會150名志工來自社會各行各業， 大家都具有從事社會公益的熱忱，從兩年前的藥局口罩志工， 到近期的衛生所支援，以及關懷中心接線服務，當市府有需要時， 樂活協會的夥伴們都義不容辭，也是因為在這樣的危急時刻， 讓大家看見從事志願服務的社會價值。

新北市社團領航員吳雪燕也投入居家照護關懷中心接聽電話的行列， 她雖然是位身障者，但愛心不落人後， 曾擔任新北市身心障礙游泳協會的理事長。 她說有在金管會擔任總機6年的經驗，因此對於接聽電話很有經驗。 她表示，每位來電者都是本身或家人確診或疑似確診，心情都很急， 必須要有同理心，感同身受地傾聽，她會先處理好對方的心情， 再好好談事情。

吳雪燕28日一個下午班下來，共接聽了20多位， 大部分都是詢問快篩劑、關懷包、防疫計程車等3大類。 有一個來電者一家四口都染疫，心情急得不得了， 她安撫對方的情緒後，立即詳細記錄對方的需求， 告訴對方會立即轉請相關單位全力協助， 對方在掛掉電話前一再地感謝。