勞動部技能競賽！新北創佳績 共19項職種冠軍105位晉級全國賽

勞動部「第52屆全國技能競賽分區賽」自4月19至 27日同步於北、中、南區展開， 其中青少年組新北市於商務軟體設計、網頁技術、機器人、花藝、 餐飲服務、電器裝配、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等8個職種 奪得分區賽第1名，數量為北區之冠，其中新北高工跟淡水商工包辦 3職種前3名。青年組部分，在CNC車床、行動應用開發、 漆作裝潢、服裝創作、外觀模型創作、麵包製作、3D數位遊戲藝術 、旅館接待、中餐烹飪、國服及板金等11職種奪下第1名榮耀， 總計共19項職種榮獲冠軍。總計共105位選手獲得分區賽前5名 ，取得晉級全國決賽資格，整體獲獎數為136名。

北區青年組板金職種第1名的三重商工高二生李貫鳴表示，自己原先 是半工半讀的夜間部學生， 對於板金這塊領域有濃厚的興趣加上學校老師的鼓勵與支持， 毅然辭掉目前的工作全心投入培訓，雖然家裡會過得比較辛苦， 但在投入培訓過程很有收穫，覺得辛苦是值得的。 初賽在經過吳品憲和林竑廷老師的教導和自己的努力下拿到了不錯的 成績。希望接下來的全國決賽能夠一舉拿下全國冠軍。

獲得北區青年組國家服飾職種第1名的樟樹國際實中高二生廖予嫙表 示，這是學校連續三年在競賽中獲得國服組第一名， 延續學姊們打下的根基，設計有國家代表意涵的服飾非常有意義， 感謝老師耐心指導，接下來全國賽會更加努力練習， 為學校也為自己取得好成績。

最特別的是擔任新北市金手培訓基地青少年組餐飲服務的淡水商工， 培訓選手包辦前5名，代表新北技職向下扎根的成果。 其中青少年組餐飲服務類第1名的正德國中9年級陳易寬同學表示， 從8年級時參加學校技藝社團開始，就對餐服務展現高度興趣， 也在第51屆北區分區賽拿到第三名。去年在全國賽失利， 卻讓他越挫越勇。今年調整心境繼續參加培訓， 在高淑品老師及業師指導下不再怯場，終於皇天不負苦心人， 奪得佳績，未來也希望能繼續在餐飲服務的舞台發光發熱。

教育局長張明文表示，新北市技職教育重視國際、專業、扎根、 跨域及創新五大面向，在專業領域技藝技能競賽培訓更是全國領頭羊 。新北具有全國最完整的金手培訓計畫，打造三級培訓及6種技職競 賽人才培育機制，培養新北技職奪金戰隊進軍全國賽，另外更透過各 校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、 延聘金牌教練及出國研習獎勵，深耕技職人才養成。 同時首創加碼最高120萬獎勵金激勵選手及指導教師， 以實質回饋鼓勵學生爭取佳績，持續培育具實作力、 創新力及跨域力之世界人才。

淡水商工培訓的所有同學，參賽前最後一次培訓和淑品老師合影(照片來源：新北市教育局提供）

第52屆北區賽板金職種第一名李貫鳴。(照片來源：新北市教育局提供)

獲得北區青年組國服職種第1名的樟樹國際實中二年級廖予嫙同學在家不間斷學習，由外婆接手培訓，傳授花釦技巧。(照片來源：新北市教育局提供)

獲得北區青年組國服職種第1名的樟樹國際實中二年級廖予嫙學生認真利用下課時間練習國服。(照片來源：新北市教育局提供)