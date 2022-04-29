新北春滿花枝季 來淡水魚市吃海鮮享漁樂

為推廣淡水在地漁產品，淡水區漁會將於4月30日下 午4時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「春滿花枝季 淡水春夏魚鮮推廣」活動，行銷春夏當地現撈漁獲， 當天現場有最棒的魚鮮美食、趣味的創意手作、 石滬淨灘及精彩的樂團表演等，活動內容相當豐富，新北市政府 歡迎大小朋友這個周末來漁人碼頭「品鮮愛海」，珍視漁業， 珍愛海洋，響應參與。

淡水區漁會總幹事吳永寬說， 感謝行政院農委會漁業署及新北市漁業處補助辦理這次活動， 讓活動更為豐富多元，以「食在地」理念推廣行銷在地當季花枝及其 他新鮮漁獲，並連結環境與食材產地，傳達環境永續的概念， 其中石滬淨灘活動，每年都有很多家長帶小朋友一起來參加， 用實際行動愛「滬」海洋，今年參加淨灘者可得「海味美食品嘗劵」 ，並且加碼贈送「春滿花枝環保袋」、「一起愛海洋防疫口罩」及「 文蛤貨幣」，其中「文蛤貨幣」可至現場花枝/吻仔魚展售攤、 等一人咖啡淡水店、魚藏餐廳、魚藏文化館等消費折抵使用， 而魚藏餐廳也同步行銷花枝，即日起至5月31日，訂1萬元以上之 桌宴並於6月30日前用餐完成，即贈送「泰式涼拌花枝」1份， 活動詳情請上淡水區漁會官方FB查詢。

新北市漁業處表示，淡水魚市位於著名觀光景點漁人碼頭內情人橋及 LOVE廣場旁，港區擁有優美的山河海景，尤其淡海輕軌藍海線「 漁人碼頭」站通車後，來漁人碼頭的交通更為方便。 漁業處及淡水區漁會誠摯邀請大家來漁人碼頭淡水魚市吃海鮮享漁樂 ，一同來品嚐海鮮、玩玩花枝DIY、參加漁產品趣味競賽， 或為愛護海洋來個身體力行到石滬進行淨灘，讓這個周末不平凡， 在愛海洋及品嘗魚鮮的氛圍下愉快渡過。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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