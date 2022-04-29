臺北動物園猿島換新主人了！白手長臂猿「阿寶」一家　赴六福村擔任保育大使

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為提升動物福祉，讓牠們有更好的生活空間，近期臺北市立動物園的白手長臂猿「阿寶」一家，搬遷到六福村出任保育大使，原本的照養空間，則由保育研究中心的白手長臂猿「琍信（雄）」和「夏強（雄）」接任教育中心前猿島新主人。

臺北動物園表示，單一動物園的照養空間總是有限，因此現代化動物園間會透過交流合作，依據族群管理目標，衡量各個動物園所擁有的物種和空間，進行動物交換和遷移，來同步提升動物福祉。

臺北動物園說，白手長臂猿屬於瀕危物種，野外棲息地在中國西南部、緬甸、寮國、泰國等地，人類活動造成棲息地破碎化，壓縮了牠們在野外的生存機會。臺灣目前圈養的個體追本溯源，都是早期因寵物市場在野生動物保育法頒布施行前動物商引進之個體。動物園接手照養白手長臂猿，除了看顧牠們一生之外，國內外圈養單位須互相分享空間與資源，通力合作進行族群管理，並共同努力發揮動物園教育保護網，期能喚醒民眾保育野外長臂猿物種的意識。

臺北動物園接著說，搬遷到六福村的白手長臂猿「阿寶」一家，順利完成檢疫後，已於4月8日在六福村新家的戶外活動場跟大家見面，那裡的場地種植了數棵6~7層樓高的大樹，枝繁葉荗、綠意盎然，非常適合在樹叢間擺盪的白手長臂猿居住。開放到戶外的第一天，白手長臂猿一家就陸陸續續離開室內欄舍到戶外探索。

由於再過六天就進入24節氣中的「立夏」，天氣將轉變成炎熱高溫的夏季典型氣候，保育員會適時打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物們可以自己選擇要待在戶外享受日光浴或是回到室內乘涼避暑。

臺北市立動物園教育中心前的猿島，則由原本居住在保育研究中心的白手長臂猿「琍信」和「夏強」擔任猿島新主人，兩隻個體最大的差異就在毛色，不論是臉上明顯的白圈或是身上黃棕色的體毛，都是較年輕的「夏強」黑上許多。牠們都很喜歡新家的環境，「夏強」除了會在地面上活動探索場地，也觀察到調皮的「琍信」和猿島上的山羌互動等。

照片左起：「琍信」、「夏強」。(照片由Taipei Zoo提供)

長臂猿在六福村生活的近況。(照片由Taipei Zoo提供)