路易莎 x 北捷！首創捷運聯名門市　5/1大安森林公園開幕　獨家咖啡、輕食只有聯名店吃得到

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內平價連鎖咖啡路易莎多年來深耕「全方位咖啡生活」，今宣佈與台北捷運公司創新合作聯名店「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，5月1日起在大安森林公園開幕，共同將咖啡生活注入大台北運輸生活網路，同時，也搶先預告第二家聯名門市，將在捷運行政大樓一樓(中山站或雙連站步行2分鐘即抵達)開設北捷總部旗艦店。

Metro Taipei X LOUISA COFFEE 「大安森林門市」登場 全新設計藏永續、職人魂

路易莎咖啡表示，選擇大安森林公園店作為聯名首站，對雙方皆有重大意義，2018年路易莎進駐獲得「全球卓越建設獎」的大安森林公園站，是品牌首次、且也是唯一一次在捷運站體設點，緊鄰都會森林公園出口處，下凹式庭園建築在空間上稍微區隔公園人潮，大面積玻璃建材透著窗外怡人的光影，戶外座位更加親近都市難得的綠意，是結合咖啡與生活的經典門市。

路易莎咖啡為推廣「精品平價咖啡」，十分注重「在地咖啡生活」的經營，這次與北捷合作首家「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」聯名店除了將既有的大安森林公園店換新裝，全新形象設計以台北捷運經典的藍、綠色為主，地球色系呼應北捷對永續城市之貢獻，店內杯身上的活潑曲線以捷運地圖為靈感，象徵快速、便捷及旅客生活圈的串聯，杯身的咖啡豆圖像設計也展示了咖啡豆經由職人悉心烘製而淬鍊成精品咖啡的過程。

經典、莊園咖啡控嚐得到北捷專屬訂製配方！輕食新品只有聯名店吃得到！

Metro Taipei X LOUISA COFFEE首創捷運聯名門市「大安森林公園店」，推出專屬訂製咖啡配方及輕食新品。（路易莎提供）

首創的「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」不僅是全新品牌，擁有路易莎設計一系列全新的視覺，包含：馬克杯、外帶杯等周邊商品，店內餐點更是獨家特製。例如長年佔據銷售排行榜前三名的經典、莊園系列，這次聯名店獨家供應「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」；同時推出3款新手沖，分別是進行高達96小時厭氧處理、達到威士忌酒香風味的「衣索比亞 伊迪朵 酒香厭氧」，以及風味獨特的「經典曼巴」、「果香日曬耶加雪菲G1」等。

餐食設計則狙擊年輕族群的心，共有「五穀三明治」、「義式熱壓」、「可頌」、「法棍」、「貝果」五款夾餡輕食系列，其中可頌與法棍也僅在聯名店販售，新菜單維持路易莎咖啡既有的高CP值，搭北捷出門還能吃到不同於以往的驚喜餐飲，為粉絲帶來新鮮感，藉由獨家咖啡體驗讓北捷乘客記憶每次的城市探索，成為首都生活的指標咖啡！