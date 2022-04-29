臺灣排灣族聖地！東源部落麻里巴秘境走廊　榮獲建築園冶獎肯定

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會水土保持局為協助東源部落發展排灣族文化及濕地生態體驗經濟，近年攜手牡丹鄉公所就水上草原體驗區入口及動線進行改善，打造為兼具生態、友善、原鄉美學及環境教育功能的麻里巴秘境走廊，更因此接連獲得2021年度優良農業建設工程獎及2022年建築園冶獎的肯定。

東源濕地水上草原，排灣語稱為「pudung」，為「角落、邊緣地帶」之意，是東源(原稱:麻里巴)部落的聖地。

屏東縣牡丹鄉公所蔡重仁秘書表示，東源濕地水上草原早期為祖靈聖地，帶有濃厚的神秘色彩。後因部落生產條件改變而轉型發展文化及生態體驗，自此成為重要的活動場域，每年7、8月野薑花季期間，朦朧中瀰漫著淡雅花香，吸引各地遊客絡繹不絕，而有「最香部落」的美譽。

蔡重仁接著說，這次在農村再生的推動下，改造出一條可順應雨季水位、會呼吸的「水上草原體驗步道」，讓部落不再看天吃飯，也提供遊客更安全舒適的體驗場域，更吸引青年洄游部落投入文化及生態體驗發展。

水保局臺南分局傅桂霖分局長表示，東源濕地蘊含有豐富的原生動、植物生態，「麻里巴文化生態走廊改善工程」作為通往體驗區的主要路線，在規劃設計階段，便積極與生態團體合作，透過多孔隙的乾砌石工法、留設生態通道、播撒原生植物種籽，以及保留原生茄苳樹等生態友善作為，營造出多樣化、自然生動的水陸域棲地，也構築出生態與產業的和諧共好。

傅桂霖說，在平緩無落差的體驗步道上，除了運用當地珍稀的水生植物「水社柳」作為設計元素，每一塊石板都經過嚴密的鋪排設計，底層也鋪設碎石增加透水性，即使雨後前往也清爽好走，樂齡族及輪椅族都能暢行無阻，而入口處的排灣族代表人物、百步蛇紋陶壺等陶塑則展現了排灣文化氛圍，非常適合聽著潺潺水聲、遠眺鬱鬱草原，沿著步道來場悠閒的午後散步。

水保局李鎮洋局長說，麻里巴秘境走廊充分體現了東源部落豐富的人文與自然生態風貌，獨一無二的文化與生態特色值得一一尋覓探訪，例如：在部落族人進行祭祖靈儀式後，盡情享受在水上草原上唱歌跳舞的歡暢體驗，品嘗傳統美食山蘇野菜和吉拿富(小米粽)，或者是在野薑花季漫步其中，感受飄散著淡雅清香的秘境美景。

水土保持局提醒，東源濕地「水上草原」為部落重要的傳統領域，欲前往體驗麻里巴文化的遊客，務必事先洽詢屏東縣牡丹鄉東源社區導覽解說隊(部落導覽解說員：孫銘恒先生 0905-232199)，共同尊重與維護在地文化。

麻里巴秘境走廊活化東源部落體驗榮獲優良農建和建築園冶獎。（照片由行政院農業委員會水土保持局提供）

踏訪水上草原的入口意象，展現排灣文化與濕地生態氛圍。（照片由行政院農業委員會水土保持局提供）