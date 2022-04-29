4/29台灣本土+11974　新增2例死亡、30例中、重症　最小患者僅10多歲　未打疫苗

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增12,313例COVID-19確定病例，分別為11,974例本土個案及339例境外移入(260例為航班落地採檢陽性)；另新增2人死亡及30名中、重症，其中15人從未打過疫苗，中症個案包括一名國小女童，未打疫苗、有慢性病史，目前住院治療。



指揮中心表示，今日新增之11,974例本土病例，為5,793例男性、6,178例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年2月14日至4月28日，其中包含6,297例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(4,095例)、臺北市(2,702例)、桃園市(1,987例)、基隆市(605例)、臺中市(586例)、高雄市(391例)、花蓮縣(272例)、臺南市(227例)、彰化縣(194例)、宜蘭縣(180例)、新竹縣(162例)、屏東縣(118例)、新竹市(107例)、雲林縣(88例)、臺東縣(64例)、南投縣(60例)、苗栗縣(55例)、嘉義市(36例)、嘉義縣(27例)、澎湖縣(9例)、金門縣(6例)及連江縣(3例)。



指揮中心指出，今日新增2例本土病例死亡個案，分別為80多歲及50多歲男性，皆屬重度感染個案與具神經系統疾病史，其中1人已接種3劑COVID-19疫苗、另1人已接種2劑。兩案分別於今年4月18日及4月21日確診，住院治療期間使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋等藥物治療，分別於4月23日及4月24日死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天新增1例重症個案為80多歲女性，曾打3劑疫苗，過去有慢性神經系統疾病史，確診後出現肺炎併發呼吸窘迫，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療。

29例中症個案方面，年齡介於10多歲至90多歲，其中15例從未接種疫苗。其中年齡最小的個案為一名10多歲國小女童，沒打疫苗且有心臟病、神經系統疾病史，確診後血氧低於94%，出現肺炎症狀，以瑞德西韋治療。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為173例男性，165例女性，1例調查中，年齡介於10多歲至70歲多歲，分別自越南(48例)、菲律賓(10例)、印尼(7例)、泰國(5例)、加拿大、德國、瑞士、美國、馬來西亞、寮國(各1例)移入，另263例調查中。入境日介於今年3月18日至4月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計100,753例確診，分別為11,120例境外移入，89,579本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計862例COVID-19死亡病例，其中847例本土，個案居住縣市分布為新北市417例、臺北市322例、基隆市31例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣及花蓮縣各3例、宜蘭縣及屏東縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。