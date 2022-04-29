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布林肯稱印太經濟架構未排除台灣 承諾加速對台軍售交付

美國總統拜登將於5月下旬前往東京出席四方安全對話（Quad）領袖會談，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）28日表示，屆時談及台海議題，拜登將重申美國基於台灣關係法的對台政策不變。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/29 12:35
布林肯（Antony Blinken）28日參加國務院2023財政年度預算請求聽證會。（圖／翻攝自 <a dir="auto" ...

布林肯（Antony Blinken）28日參加國務院2023財政年度預算請求聽證會。（圖／翻攝自  House Foreign Affairs Committee）  

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外媒3月報導美國當前並未考慮將台灣納入「印太經濟架構」，美國國務卿布林肯28日澄清該架構具包容性，並未拒任何人之門外，「包含台灣」。此外針對對台軍售交貨延宕一事，布林肯承諾會確保美方簡化、縮短交付時程。

為加強美國在印太地區的連結，拜登（Joe Biden）政府去年十月宣布將成立印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

身為美國重要貿易夥伴，儘管台灣多次表達參與意願，3月底也有200名美國跨黨派眾議員聯名致函，呼籲將台灣納入IPEF。然而《路透社》3月底報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於參議院財政委員會3月中的閉門會議上，表示現階段並未有此打算。

布林肯（Antony Blinken）28日在國務院2023財政年度預算請求聽證會上，被共和黨籍眾議員華格納（Ann Wagner）問及此事表示，IPEF將是開放且具包容性，IPEF目前正處啟動階段，包含與數個潛在夥伴展開對話，並強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。他認為，美方會與區域幾乎所有國家進行互動。

此外，眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）等人也關切美國對台灣軍售延宕2年何時交貨。台灣早在2019年向美國購入價值170億美元（約新台幣5014億元）軍備，然而因疫情等因素，目前仍有價值142億美元（約新台幣4188億元）的項目尚未交付。

布林肯回應，美國歷屆政府皆致力履行協助台灣自我防衛的承諾，自2017年來，美國對台軍售總額已達約180億美元（約新台幣5308億元），此外也有總額約25億美元（約新台幣737億元）的直接商業銷售（DCS）軍售案，加之他也定期批准對台軍售。

布林肯承諾，會確保美方簡化、縮短交付時程，讓台灣能取得自衛所需武器。布林肯也呼籲，台灣應強化不對稱作戰能力如增添軍備，以此嚇阻中國侵略野心。

此外，美國總統拜登將於5月下旬前往東京出席四方安全對話（Quad）領袖會談，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）28日表示，屆時談及台海議題，拜登將重申美國基於台灣關係法的對台政策不變。
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更新時間 : 2022-04-30 11:17 GMT+08:00

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