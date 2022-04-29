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確診數升民眾慌未來疫情 陳建仁：台灣重症死亡率低 無需恐慌

陳將仁表示，只要疫苗覆蓋率繼續大幅提升、快篩試劑充足而且普及社區基層、快篩陽性而必須接受抗病毒藥物治療都能在黃金時間內接受治療，重症數及死亡數即可大量減少，無須過度恐慌。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/04/29 12:20
台灣流行病學家與前副總統陳建仁。（圖/中央社）

台灣流行病學家與前副總統陳建仁。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）專家預測台灣本土個案將持續破萬，前副總統陳建仁回應指出，Omicron變異株在台灣重症死亡率低，加上該病毒高比例無症狀，因此預測疫情沒有其必要性，民眾也無須過度恐慌。

陳建仁28日晚間於Facebook發文，表示Omicron變異株導致我國新冠肺炎確診人數呈現幾何級數增加，民眾難免心生惶恐，不過有些人針對這波確診趨勢作出駭人聽聞的預測，造成民眾恐慌，對此，陳建仁指出，檢視與病毒共存的情境下，了解各國的的確診人數、確診死亡數、致死率的變化，就會更清晰了解現況，不必慌張。

陳建仁強調，在Omicron盛行的現在，防疫的觀察重點不再是確診病例數，而在重症和死亡人數。也就是說，防疫的目標不再是零感染，而是將重症與死亡數降至最低，達到與病毒共存的階段。

陳將仁表示，現階段要做的是讓疫苗覆蓋率繼續大幅提升、快篩試劑充足而且普及社區基層、快篩陽性而必須接受抗病毒藥物治療都能在黃金時間內接受治療，重症數及死亡數即可大量減少，無須過度恐慌。

陳建仁也將台灣與美、韓等國相比，表示每百萬人口7日滾動平均確診死亡數及平均致死率，台灣都是最低國家，他以三張圖表說明，分別是今年1月1日至4月26日，台灣、美國、法國、以色列、南韓及中國等國家在與病毒共存的情境下，各國的確診人數、確診死亡數、致死率變化。

首先，在確診人數圖表中，可以看到以每百萬人口新冠肺炎的7日滾動平均確診人數，美國、法國、以色列先後在1月達到流行的最高峰，每百萬人口每天平均確診人數，分別高達2426、5436、1萬968人，香港、南韓則先後在3月份達到流行的最高峰，分別高達8764、7894人，而台灣高峰在26日、為182人。

再來，在確診死亡數圖表中，以每百萬人口的7日滾動平均確診死亡數來看，香港、以色列、美國、南韓、法國的每百萬人口每天的平均確診死亡數最高值分別為37.7、7.9、7.8、7.0、5.2人，香港則遠超過其他4國達4.8至7.3倍，而台灣則是0.01人，目前是最低的國家。

最後，在致死率變化圖表中，以7日平均致死率來看，從2月中旬起，香港、美國的新冠致死率都曾高達2%，4月底降至1.1%，法國與以色列大都維持在0.05%至0.2%，南韓則由1月中旬的1%逐漸下降至4月底的0.1%，中國最近則大幅上升至0.1%，而台灣則由1月中旬的0.6%逐漸下降至4月底的0.03%，目前也是致死率最低的國家。

陳建仁接著說，因為Omicron變異株的感染者，有相當高比例是無症狀感染者，因此未來疫情預測對現階段的防疫工作沒有任何幫助，而且這些預測往往根據以往Alpha、Beta、Delta變異株的致死率(確診死亡數除以確診病例數的百分比)，或是其他國家的致死率，套用在我國Omicron確診個案，是誤用外國數據進行台灣疫情的推測，不僅不合時宜，也會造成不必要的恐慌。

確診數升民眾慌未來疫情 陳建仁：台灣重症死亡率低 無需恐慌

確診數升民眾慌未來疫情 陳建仁：台灣重症死亡率低 無需恐慌

確診數升民眾慌未來疫情 陳建仁：台灣重症死亡率低 無需恐慌

(圖/https://www.facebook.com/chencj)
陳建仁
與病毒共存
確診數
重症率
死亡率
Omicron變異株

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