氣候暖化「迫遷」野生動物　生物學家警告：人畜跨物種傳染病將大幅增加

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在沒有找到新冠肺炎病毒是由實驗室製造的證據前，對於其來源，目前的假說是從野生的蝙蝠進入到人類社會，而隨著氣候變遷加劇，一些病毒可能也會因動物的移動而開始跟人類有接觸，並有造成大流行的危險。

一篇發佈在《自然》（Nature）期刊的研究對3139種哺乳類進行了觀察，並建構了這些動物在全球均溫攀升後，可能的移動軌跡模型，以此研究病毒的可能傳遞路徑。

研究指出，野生哺乳類身上至少有1萬種可能傳給人類的病毒，雖然大部分帶原動物因為處在熱帶雨林深處，跟人類接觸的機會很少，不過隨著一些哺乳類已開始放棄自己的棲息地往更涼爽的地方遷移，未來全球病毒跨物種傳遞的風險將大幅增加，其中在熱帶非洲、東南亞地區又更為嚴重。

如果現在的狀況持續，2070年前會增加至少1.5萬起病毒跨物種傳遞的案例，除將威脅動物的健康外，也會影響到人類生活，尤其是非洲薩赫勒地區（Sahel）、印度恆河河谷、中國東部、印尼、菲律賓與部分歐洲人口中心等人口高度密集的區域，最有可能成為病毒熱區。

研究團隊認為，病毒因跨種交集而傳遞的狀況在2011年開始發生，而風險則逐年上升，即使在全球全力投入減少碳排放的情況下也無法阻止傳染病風險上升，因此現階段的當務之急，反而應是改善衛生基礎建設，才能有效提供保護。

另外一個壞消息是，這個研究僅針對陸生哺乳類，事實上，鳥類、爬蟲類，甚至是海生哺乳類都可能有機會帶有人畜共通的病毒，未來海冰持續融化，也會增加這些生物棲地交會的機會。

研究共同作者、全球變遷生物學家Colin Carlson說，人類必須知道氣候變遷將是疾病爆發的主因，人類必須要強化衛生系統的建置，才有可能挺過去。