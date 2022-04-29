台北市國高中下周恢復實體課程　5/5小學生開始打疫苗•可放3到5天疫苗假

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 台北市長柯文哲昨(4/28) 召開防疫記者會，首先說明4/28本土新增確診2424例、境外移入49例，共計2473例。柯市長表示行政區都是上百個，現在從等差級數變成等比級數。北北基桃已經是疫情重災區，但台灣是一日生活圈，尤其高鐵存在之後更是生活緊密。他分析，從R值估算感染人數，本來預測今天是2387，但結果是2424(如下圖) ，不過這是在誤差範圍內。





副市長黃珊珊則說明4/28群聚感染，南港工地有62位移工。

26日勞動局接獲有2位移工確診，27日派行動篩檢巴士採檢，目前共32位移工確診，28日早已排入住劍潭集中檢疫所。還有南門市場改建工程，24位移工17人確診，20日時，已經將6確診者安置安心檢疫所，25日11人安置在移工宿舍。台北市已責成勞動局和衛生局，清查北市內、工地(寮)外籍移工宿舍，並掌握移工健康狀況，建立製/營造業LINE群組通報系統，也會要求營造雇主要落實防疫計畫，並說明這是防疫長責任，如果違反因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引，將處罰鍰6-30萬元。



柯市長說，現在確診但中重症沒有很嚴厲，所以策略是預期確診上升，但政府不可能完全沒做動作。台北市還是會踩剎車，讓病例不會上升太快，能夠讓醫療處理。

國高中下周恢復實體課程

5/5小學生開始打疫苗

另外柯市長也說明目前台北市高中以下上課情形，目前這周國高中在家演練線上教學，但因為下周很多考試要進行，所以國高中下周恢復實體課程，如果學校要遠距教學，市府是鼓勵的。

柯市長也說，很多家長說國小生沒打疫苗，為什麼國小要實體上課？其實這有技術上困難，讓小一生、小二生線上教學不容易，而且國高中生在家上課，家長不用請假，如果是小學生放家裡，家長要不要請假是大問題。

由於台北市5/5小學生開始打疫苗，可以放3到5天疫苗假，搭配周末就是一周的假期，這授權學校決定。

副市長蔡炳坤補充說明，初步調查

國小學生家長贊成孩子施打莫德納疫苗的，有46.7%。但真正要不要接種疫苗，是以回收家長同意書為準。

4/27發放莫德納接種須知跟意願書，有7天時間可以考慮。

5/3回收，5/4讓學校準備整理，5/5開始接種。

副市長蔡炳坤說，疫苗要打好，更要打穩，所以預定兩周時間5/5/到5/20，讓學校去安排時間。

媒體詢問，目前有許多家長反應拿不到快篩劑，如果一直拿不到，是不是學生解隔離回校上課也得往後延？副市長黃珊珊回答說，27日已撥了8萬劑給教育局發給學校，數量上是夠的，但因為學校人數實在太多，28日正在做相關教育訓練，下周起，所有快篩劑都由學校統一發送，以後就直接到學校請領，只是停課沒有被匡列的話，就不發給快篩劑。

大型活動部分

柯市長說不會取消，但會嚴格管制，已經配合中央取消活動人數上限、人流管制跟實聯制。但現場應該要有量體溫設備、乾洗手、酒精等設備。工作人員要健康管理、活動期間全程戴口罩、場所加強清消，主辦單位也要有防疫計畫。至於開齋節，考慮很久，決定繼續舉辦，只是全程都要戴口罩，取消吃東西。

媒體詢問，市府沒有取消大型活動，但不能邊走邊吃，那夜市會納入嗎？柯文哲回答說，防疫與經濟當中還是要取一個平衡，對於會影響民生經濟的，市府在最後才會動，所以不到最後關頭不要干擾市場經濟，他昨天(4/27) 在議會講得很清楚，最後決定因素在於台北市醫院的容量，4/28晚上會跟各醫院進行線上會議，討論一下我們還有多少醫療量能可以挪用在防疫上。

學校管制方面

蔡炳坤副市長跟學生們致歉，說完全理解大家都很想去畢業旅行跟校外教學。只是現階段疫情擴大，經過討論決定:

台北市國高中跟小學，校外活動、畢業旅行在5/15之前暫緩辦理。

校慶則是國小在5/15前暫緩辦理，國高中可以辦，但要加強防疫，也不開放校外人士入校。

校園場地部分，5/1到5/15，國小全面暫停開放校園場地(含假日)，國高中則是室內、遊具跟接觸性運動設施暫停開放，室外可以開放。





媒體詢問，快篩陽性視同陽性確診，自己篩還是去醫院篩？後續的保險爭議？

黃珊珊回答說，從中央角度來看目前快篩劑準確度愈來愈高，台北市七大篩檢站，目前快篩陽性再做PCR陽性率達88.57%，快篩陽性近九成都是PCR陽性。

市府知道在得知確診後民眾就會開始慌亂，她特別提醒民眾，如果發現快篩陽性該怎麼做：

如果在家裡因居隔篩檢陽性，或一般民眾去藥房買了快篩劑篩檢陽性，應該把自己當做有九成是確診者，先步行或由家人、自駕到附近醫院採檢，儘量不要搭乘大眾運輸工具，在量能允許時市府會派遣防疫計程車，不過現在量能很吃緊；另外，在醫院PCR採檢完後請大家回家靜候採檢結果，接到醫院通知陽性的話，同時也會收到台北市請確診者自主上網登錄接觸史等疫調資料的簡訊，請確診者上網填寫以利後續的作業，希望大家能上網自主通報，減少防疫人力負擔。

如果是無症狀者，就在家自主管理，維持一人一室，如果有同住家人，並可以做到一人一室就在家裡居家照護。若出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清，或皮膚、臉唇、指甲床發青等症狀，請立刻連絡119，或連絡衛生局以防疫車隊、同住親友接送或自行前往等方式就醫。有關上班，請確診者向工作單位通知應可獲得諒解，並靜待檢測結果。



媒體詢問，柯市長說萬一空床不夠要軟封城，目前北市空床率還有多少？是不是已經吃緊？

柯文哲回答說，4/28晚上他會跟台北市各大醫院院長開線上會議，床夠不夠取決於要開幾床？目前台北市大型醫院病床已有10%轉為防疫專責病房，大家要再討論看各醫院還能往上增加多少？到目前為止病房數是夠的，但從疫情曲線上來判斷，未來幾天病例數還是會繼續上升，如果醫療體系扛得住，市府儘量不做限制，這次的嚴峻疫情就這樣衝過去。參考其他國家，疫情過了最高點後，大概還要花兩個月確診數才會慢慢下降，市府會想辦法把疫情最高點儘量壓低，在醫療體系可忍受範圍內，讓台灣度過新冠疫情的高峰期。



媒體詢問，有租屋族確診，想搭防疫計程車回台中老家居隔，因為家人可幫忙照顧（符合1人1室資格）結果關懷中心跟1922，都沒有即時派車協助，是因為防疫計程量能不足嗎？黃珊珊回答說，防疫計程車雖有450輛，但因為現在快篩陽性要去PCR採檢的人非常多，中央取消隔離前採檢，所以目前量能是夠的，希望個案能將具體情形告訴市府，市府會協助尋找是不是有車隊願意接這個個案，這要看車隊的意願。



媒體詢問，中央4/28也公布了自我監測通報系統，請問和北市的差異大嗎？一旦中央的系統上路，北市的會退場還是並行？黃珊珊回答說，目前還沒看到中央的系統，如果中央的系統完成後，台北市就會開始用中央的系統。